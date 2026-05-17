SpaceX confirma su salida a bolsa: así será el mayor estreno bursátil de 2026

A puntito de despegar. Eso es lo que está SpaceX ahora mismo: a un paso de hacer su estreno bursátil y convertirse en la mayor OPV del año en Estados Unidos, según adelanta Reuters. La compañía aeroespacial de Elon Musk podría anunciar su salida a bolsa la próxima semana y empezar a cotizar en junio.

La noticia, que ya era un rumor insistente entre inversores, pilla al mercado con el cuchillo entre los dientes. Porque si SpaceX confirma la operación, todo apunta a que se tratará de la salida a bolsa más grande de 2026, con una valoración que algunos analistas sitúan por encima de los 200.000 millones de dólares. Para que te hagas una idea, eso es más que la capitalización de muchas empresas del Ibex 35 juntas.

Un cohete directo al parqué

SpaceX no es una startup cualquiera. Lleva años haciendo historia con sus cohetes reutilizables, su constelación Starlink y los contratos con la NASA. Pero hasta ahora había financiado todo su crecimiento de forma privada, con rondas que dejaban caer migajas a inversores privilegiados. Ahora, con la industria espacial disparada y la demanda de banda ancha satelital creciendo, la empresa ve el momento perfecto para salir a bolsa y captar varios miles de millones de euros frescos.

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Los números que se manejan son mareantes. Se espera que la valoración supere los 200.000 millones de dólares, una cifra que dejaría pequeños otros estrenos recientes como los de Rivian o Coinbase. Y no es para menos: solo la división Starlink ya genera ingresos recurrentes que harían palidecer a muchas telecos tradicionales.

Por qué ahora y no antes (o después)

El timing no es casual. 2026 está siendo un año excepcional para el sector espacial. Los lanzamientos se han disparado, los contratos gubernamentales llueven y la opinión pública ve la exploración de Marte como algo más cercano que nunca. Además, la mezcla de Starlink con inteligencia artificial y el posible despegue de la economía lunar abren nuevas líneas de negocio que un inversor minorista ahora podrá comprar en forma de acciones.

Musk ha demostrado una habilidad casi insultante para surfear olas de hype. Y este movimiento huele a jugada maestra: sacar la empresa a bolsa justo cuando el hambre por todo lo relacionado con la new space economy está en máximos. Aunque, ojo, también hay quien piensa que el multimillonario necesita liquidez para otros proyectos y que por eso ha decidido apretar el acelerador.

¿Tiene sentido entrar en esta órbita?

Aquí es donde la euforia choca con el escepticismo. SpaceX tiene fundamentales sólidos —contratos a diez años, tecnología propia y un foso competitivo enorme—, pero también arrastra riesgos difíciles de ignorar. Para empezar, la volatilidad de Elon Musk es una variable impredecible: un tuit suyo puede tumbar el valor de la acción en minutos, como ya hemos visto con Tesla en más de una ocasión. Y luego está la competencia, con Blue Origin, Rocket Lab y las agencias espaciales chinas pisando los talones.

Dicho esto, si los números que se filtran se confirman y la OPV sale a un precio razonable, la tentación de comprar un trocito de la compañía que quiere llevarnos a Marte va a ser enorme. Es una de esas oportunidades generacionales que mezclan romanticismo espacial con un negocio que ya es rentable. Pero como toda inversión en la órbita de Musk, conviene mantener los pies en la Tierra y no hipotecar la casa.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. SpaceX se ha ganado el bombo a pulso: cohetes que vuelven solos, internet desde el espacio y el sueño marciano. La OPV promete ser histórica, aunque el factor Musk le añade una dosis de riesgo que los inversores más conservadores deberían mirar con lupa. Si te gusta el riesgo espacial, este es tu momento; si prefieres dormir tranquilo, quizá mejor mirar desde la grada.

El resumen para vagos (TL;DR)