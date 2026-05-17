Luke Bryan estalla: su canción 'Fish Hunt Golf Drink' no es de IA y manda un recado a los 'adictos al Adderall'

Luke Bryan ha estallado y no precisamente en el escenario. El cantante de country —y juez de American Idol— ha soltado un zasca monumental a quienes acusan a su última canción, 'Fish Hunt Golf Drink', de estar generada por inteligencia artificial. ¿La frase que está incendiando Instagram? 'Chill on the Adderall'. Vamos por partes, porque la cosa tiene miga.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un artista superventas respondiendo con un 'adicto al Adderall' a los haters en los comentarios de un vídeo viral. El beef es instantáneo y tiene al country más bro metido en un jardín digital. Prepárate para una semana de memes.

Qué ha pasado con 'Fish Hunt Golf Drink' y por qué medio internet jura que es IA

Todo empieza con el lanzamiento de un tema que ya desde el título (Pescar, Cazar, Jugar al golf, Beber) grita 'country de manual'. El cantante subió un adelanto a su Instagram y los comentarios se llenaron de acusaciones. Frases como 'suena a Chat GPT', 'letra de una IA' o 'literalmente, es lo peor que he escuchado' se multiplicaron. Uno de los vídeos más duros lo subió un usuario, @jiujitsuweasel, quejándose de que la canción parecía hecha 'por un niño de cuatro años' y que ya nadie tiene creatividad. Ahí fue donde Luke Bryan perdió los papeles.

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El recado a los 'adictos al Adderall' y la defensa de la fiesta

El cantante entró directamente en los comentarios de ese vídeo y soltó: 'Who are you? Chill on the adderrall' (¿Quién eres tú? Tranquilo con el Adderall). Y no se quedó ahí. Remató con un mensaje para los que no dejan el móvil: 'Es una canción divertida, hijo. Solo escucha y pásatelo bien. Súbete a un barco y deja de hacer scroll todo el día'. En sus propios comentarios, volvió a insistir: 'Well I’m learning that no one wants to just have fun anymore. I choose to have a damn blast. Either come along or go be blah.' (Estoy aprendiendo que ya nadie quiere divertirse. Yo elijo pasármelo como nunca. O te apuntas o te quedas ahí de soso). Luke Bryan ha decidido que su música no necesita justificarse y menos frente a un teclado.

La resaca de las acusaciones de IA y por qué a Bryan le estalla el bro-country

No es la primera vez que un artista recibe el palo de 'esto lo ha escrito una máquina'. En los últimos meses, el miedo al contenido generado por inteligencia artificial ha disparado la paranoia en redes. Pero en el caso de Luke Bryan, el argumento cala más porque su estilo, el bro-country, siempre ha sido criticado por letras simples y fórmulas predecibles. Él mismo se ha reído de eso en el pasado, pero cuando el ataque toca la fibra de la autenticidad, la risa se acaba. Su reacción es visceral porque lo que está en juego no es solo una canción, sino la idea de que cualquiera puede llamarle falso. La respuesta con el Adderall es el equivalente moderno del 'tú no sabes nada de música, amigo'. ¿Exagerada? Probablemente. ¿Divertida de ver desde la barrera? Sin duda. El debate sobre si el country necesita ser profundo o solo una excusa para la fiesta va a seguir, y Luke Bryan acaba de poner el altavoz. Mientras, en la redacción ya hemos puesto el temazo dos veces en bucle.

El chisme en 3 claves (TL;DR)