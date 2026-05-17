Pantomima Full parodia el indie español con su grupo ficticio 'Viento Desamor'

Si llevas una década yendo a festivales indie españoles, este vídeo te va a doler. O te va a sanar. Depende de cuántas camisas de leñador tengas en el armario. Pantomima Full ha vuelto a afinar la puntería y su última criatura, el grupo ficticio 'Viento Desamor' es la parodia más certera del indie patrio que hemos visto en años.

El dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado llevaba un tiempo en standby para según qué públicos, pero su regreso con esta pieza ha reventado grupos de WhatsApp y timelines varios. Y con razón. El vídeo, que alterna el formato de falso reportaje con una actuación en directo, presenta a Viento Desamor como si fueran el headliner indiscutible de cualquier cartel entre 2015 y 2026.

El disco se llama 'Osa Mayor' y ya es un clásico involuntario

El debut de Viento Desamor viene avalado por una multinacional —detalle jugoso— y contiene temas con títulos tan inflados como 'Vuela Ícaro'. La voz afectada, la épica emocional de estar roto por dentro y un estilismo a medio camino entre lo hipster y lo vintage de hace tres lustros completan el pack. Todo en su sitio, como un manual de instrucciones no escrito que cualquier asistente al FIB o al Sonorama reconoce al segundo.

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Hay un momento en el que el cantante suelta, con una seriedad que hiela la sangre: «Nos vemos en 2032». Esa manía de los grupos indie de anunciar conciertos a una década vista también recibe lo suyo. Como la pose de sentirse especial y profundo mientras rasgueas tres acordes, bautizada en el sketch como «la crisis de los 40 Principales». No tiene desperdicio.

Por qué Pantomima Full sigue dando en el clavo

La clave no es solo que los clichés estén bien elegidos —que lo están— sino que el dúo los exagera sin caer en la burla facilona. Hay una capa de cariño hacia la escena que se nota incluso cuando la están despellejando. Eso separa la parodia fina del simple vacile de barra de bar. Viento Desamor no se ríe del indie: se ríe de su propia caricatura, que es justo lo que cualquier aficionado al género ha pensado alguna vez viendo según qué concierto.

El vídeo ha corrido como la pólvora porque conecta con una percepción bastante extendida: la de que buena parte de los grupos que encabezan festivales en España comparten un aire de familia difícil de ignorar. Pantomima Full lo ha cogido y lo ha convertido en un personaje con nombre, apellidos y single de debut. Obra mayor, nunca mejor dicho.

De Lesbian of Love a Viento Desamor: breve historia de las bandas falsas que nos representan

No es la primera vez que una banda ficticia se cuela en el imaginario colectivo con más fuerza que muchas reales. Lesbian of Love, el grupo de rock creado por Berto Romero y compañía, ya demostró que la fina línea entre parodia y homenaje es un filón cómico. Viento Desamor recoge ese testigo y lo actualiza para una escena, la indie española de los 2020, que tiene sus propios tics y rituales.

Lo interesante del caso es que Pantomima Full no necesita inventar demasiado. Basta con subrayar lo que ya existe: las letras que aspiran a cambiar vidas en tres minutos, la pose de artista atormentado, el naming pretencioso de las canciones. El resultado es un espejo incómodo y divertidísimo. De esos que te hacen reír y luego, en el próximo festival, mirar dos veces al escenario.

El dúo, que puedes seguir en su canal oficial de YouTube, ha demostrado una vez más que su radar para las vergüenzas generacionales sigue intacto. Lo de la parodia del hombre performativo que bebe matcha y lee a Gloria Fuertes ya avisaba. Esto lo confirma.

El resumen para vagos (TL;DR)