Hayden Panettiere rompe su silencio sobre el grooming en Hollywood y defiende su romance con Milo Ventimiglia

Hayden Panettiere ha soltado la bomba en su nuevo libro y Hollywood está que arde. La actriz revela en su memoir This Is Me: A Reckoning el grooming que sufrió como estrella infantil y, por si fuera poco, sale en defensa de la relación que mantuvo con su compañero de reparto Milo Ventimiglia, 12 años mayor que ella cuando aún no había cumplido los 18.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una estrella de Hollywood rompe un silencio que lleva años pidiendo a gritos. Con mención expresa a los abusos de la industria y un romance que en su día ya levantó ampollas, esto es puro combustible para las redes durante semanas.

El calvario que escondió durante años

Según adelanta BuzzFeed, Panettiere describe en sus memorias un ambiente donde “el no nunca era una opción”. La actriz, que empezó en la televisión con apenas 11 meses, cuenta cómo fue acosada y manipulada por figuras de poder dentro de la industria. “Nunca supe poner límites porque me enseñaron que no podía”, confiesa en un extracto, y asegura que durante años no pudo hablar por miedo a represalias.

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El noviazgo con Milo Ventimiglia: la polémica que ahora defiende

Pero lo que más ruido está haciendo en redes es la defensa que hace de su relación con Milo Ventimiglia, su compañero en Héroes. Cuando empezaron a salir, ella tenía 18 años y él 30. Sin embargo, los rumores apuntaban a que el romance había comenzado antes, cuando Hayden era menor de edad. La actriz asegura que la relación fue “consensuada y que Milo nunca me presionó”, según declaraciones recogidas por Perez Hilton. Un detalle que ha dividido opiniones: mientras unos aplauden que la actriz tome el control de su narrativa, otros critican que blanquee una dinámica de poder desigual. La noticia ha revivido viejos debates sobre la diferencia de edad en las relaciones de Hollywood y ha llevado a muchos fans de Héroes a releer las entrevistas de la época.

Por qué este testimonio llega en el momento perfecto

El alegato de Panettiere no es un caso aislado. En los últimos años, actrices como Jennette McCurdy y Alyson Stoner han destapado prácticas similares en la industria del entretenimiento infantil. La cultura del silencio está empezando a resquebrajarse, y cada nuevo testimonio empuja un poco más. Lo interesante aquí es que Hayden no solo señala a los abusadores anónimos, sino que protege públicamente a una expareja. ¿Estrategia de imagen o convicción real? La mayoría de los casos de este tipo tiene aristas complicadas. Su libro, publicado por Gallery Books, ya está en preventa y lo está promocionando en su Instagram con más revelaciones.

El chisme en 3 claves (TL;DR)