Steam Controller easter egg: el mando que grita el mítico grito de Wilhelm al caer

A veces, Valve te recuerda por qué sigue siendo la compañía más juguetona del gaming. Esta vez no ha anunciado un Half-Life 3 ni un portal interdimensional: ha metido un easter egg en su nuevo Steam Controller que, literalmente, hace historia del cine.

El Grito de Wilhelm: un meme con casi 80 años de historia

El Grito de Wilhelm es el easter egg sonoro más famoso del mundo del cine. Se grabó en 1951 para la película 'Distant Drums' y desde entonces se ha colado en más de 400 producciones, desde Star Wars hasta, más recientemente, en videojuegos como Red Dead Redemption 2 o Elden Ring. Es el “AAAAAH” agudo y rotundo que todo el mundo ha escuchado sin saberlo: un chiste interno de editores de sonido que saltó a la cultura pop.

Ahora Valve, fiel a su obsesión por los detalles absurdos, lo ha convertido en un mecanismo de hardware. Si se te cae el mando, el mando grita. No es una metáfora.

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Cómo se activa (y por qué da tanto miedo)

El descubrimiento, según adelantó IGN España, llegó con un vídeo de apenas dos segundos que se ha vuelto viral. Un jugador dejó caer accidentalmente su Steam Controller y el periférico soltó un Grito de Wilhelm perfecto, como si un stormtrooper acabara de precipitarse al vacío. Desde entonces, los usuarios no paran de replicarlo en redes.

Se activa simplemente si el mando se cae de de la mesa o de tus manos, y el micrófono interno capta el impacto para emitir el sonido por su propio altavoz. La precisión del timing es tan buena que algunos streamers están decidiendo tirarlo a propósito en mitad de la partida. Spoiler: no recomendable si estás en una ranked.

Valve demuestra que sigue entendiendo la cultura gamer mejor que nadie

Valve lleva años mezclando ingeniería y humor. El mundo todavía recuerda la maldita tarta de Portal o las mil y una actualizaciones de Team Fortress 2 que metían cosas que nadie esperaba. Pero ahora el easter-egg es físico, no digital, y juega con el objeto más vulnerable del gamer: un mando que se resbala.

Es difícil no verlo como una genialidad de marketing. En un mercado de mandos 'pro' serios y aburridos, el de Valve te hace reír. Y encima se convierte en contenido viral gratuito. La reacción de la comunidad está siendo tan entusiasta que prácticamente todo el que tiene uno quiere dejarlo caer delante de una cámara.

Si algo ha demostrado Valve es que los detalles tontos crean más comunidad que las specs perfectas. ¿Que es absurdo? Absolutamente. Pero funciona. Y me atrevo a decir que este grito es más memorable que cualquier modo de vibración háptica avanzada.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Es el tipo de easter egg que eleva un producto de la categoría “periférico” a la de “objeto de colección friki”. Solo le quito un punto porque algún jugador se va a llevar un susto de muerte en mitad de un jumpscare. O igual eso lo hace aún mejor.

El resumen para vagos (TL;DR)