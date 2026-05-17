Celiacasa: la enzima española inspirada en plantas carnívoras que destruye el gluten en el estómago

Si alguna vez te has sentido como un espía esquivando migas de pan en un restaurante, esta noticia te alegrará el día. Un equipo del CSIC ha creado la celiacasa, una enzima diseñada para triturar el gluten en el estómago antes de que arme su escándalo autoinmune. Y la idea no salió de un superordenador: la inspiración viene de una planta carnívora que digiere insectos como quien se come una aceituna.

Por qué el gluten es un enemigo tan cabezota

El verdadero problema no es el gluten en sí, sino lo que el cuerpo hace con él. Cuando una persona celíaca ingiere, por ejemplo, un trozo de pan, su sistema digestivo no puede descomponer del todo las proteínas del trigo. Sobreviven fragmentos gigantescos y pegajosos llamados péptidos inmunogénicos del gluten; el más temido es el 33-mero, una especie de Frankenstein molecular que, al llegar al intestino delgado, desencadena una respuesta autoinmune salvaje. El sistema inmunitario ataca las vellosidades intestinales como si fueran una invasión alienígena y la inflamación posterior es de las que mandan al cuerpo a urgencias.

El objetivo, por tanto, era encontrar una enzima capaz de partir esos fragmentos antes de que alcancen el intestino, pero con una pega: el ambiente ultracido del estómago es un matadero para la mayoría de las proteínas. Aquí es donde la botánica se convierte en cómplice de la biomedicina.

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De la trampa de la Nepenthes al laboratorio español

Las plantas del género Nepenthes tienen un método de caza de lo más elegante: atraen insectos a sus jarros llenos de líquido y luego los digieren sin miramientos. En 2022, investigadores del CSIC ya habían aislado la neprosina, una enzima de ese jugo digestivo que funciona en condiciones de acidez extrema, justo lo que necesitaban. A partir de ahí, el equipo del Instituto de Biología Molecular de Barcelona rediseñó genéticamente la molécula para crear la celiacasa, una versión perfeccionada que despliega su máxima actividad a pH estomacal y, en cuestión de minutos, actúa como unas tijeras moleculares capaces de trocear el 33-mero antes del vaciado gástrico.

El estudio, todavía en fase preclínica, ha mostrado que en ratones la celiacasa funciona a dosis muy bajas: la atrofia de las vellosidades intestinales se reduce, los niveles de inflamación bajan y, de paso, se respeta la composición natural del microbioma, que es algo así como no liarla mientras arreglas otra cosa. Casi demasiado bonito para ser verdad, pero los datos son sólidos.

Un airbag intestinal, no un permiso para devorar pizza

Conviene bajar las expectativas con un cubo de agua fría: la celiacasa no está pensada para sustituir la dieta sin gluten ni para que un celíaco se zampé un plato de macarrones sin consecuencias. Los propios investigadores hablan de ella como un sistema de seguridad extra, una ayuda para situaciones donde las trazas o la contaminación cruzada son inevitables — el día a día de la celiaquía en bares y restaurantes ajenos. Es decir, algo parecido a las pastillas de lactasa para los intolerantes a la lactosa, pero aplicado al gluten.

La cautela manda. Estamos ante un hallazgo en fase preclínica, sin ensayos en humanos aún. Todo lo que sabemos viene de modelos animales, y en biomedicina eso significa que pueden pasar años antes de que llegue a las farmacias, si es que llega. Pero que un laboratorio español haya conseguido domesticar la maquinaria digestiva de una planta carnívora para proteger a millones de personas ya es, de por sí, un notición que merece celebrarse con una caña sin gluten.

El resumen para vagos (TL;DR)