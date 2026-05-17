Take-Two confirma que GTA 6 tiene recursos prácticamente ilimitados para alcanzar la perfección

Que Rockstar tiene dinero es el peor secreto del planeta. Que su CEO salga ahora a decir, con todas las letras, que están poniendo recursos prácticamente ilimitados sobre la mesa para que GTA 6 alcance la perfección es otra liga. Ya no hablamos de presupuestos AAA conocidos: hablamos de un cheque en blanco creativo.

Strauss Zelnick, el jefe de Take-Two Interactive, ha concedido una entrevista a Bloomberg en la que ha soltado frases que mezclan euforia y pavor. “Creo que nuestro objetivo aquí es ofrecer a los consumidores algo que nunca antes se haya experimentado”, dijo, refiriéndose a la sexta entrega numerada de la saga. “Estar en la banda, pero muy cerca de la primera línea, es muy emocionante. Y aterrador. Porque las expectativas son muy altas”. No es para menos: GTA V ha vendido más de 200 millones de copias y sigue generando cientos de millones al año con su multijugador. Cualquier secuela carga con la losa de ser, como mínimo, el videojuego más esperado de la década.

Lo que ha dicho exactamente Strauss Zelnick

El ejecutivo no se ha mordido la lengua. Ha confirmado que Take-Two está proporcionando a Rockstar “recursos financieros, creativos y humanos prácticamente ilimitados”. El objetivo explícito es intentar alcanzar la perfección. Zelnick aclara que nadie en la compañía da por sentado el éxito —“nunca afirmaremos que algo es un éxito antes de que ocurra”—, pero el mensaje de fondo es que no hay red de seguridad más grande que la que ya tiene este proyecto.

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También ha reconocido que los costes de desarrollo se han disparado. “Realmente aspiramos a ofrecer el entretenimiento de mayor calidad del planeta. Y eso es costoso”, admitió. La traducción en bruto: GTA 6 va a costar más dinero del que se ha gastado jamás en un solo videojuego, y a Take-Two le parece bien.

Por qué esta declaración es histórica (y aterradora)

En la industria del videojuego, los presupuestos suelen ser cifras que se filtran o se insinúan. Pocas veces un CEO del tamaño de Zelnick dice en voz alta que no hay techo financiero para un desarrollo. Esto convierte a GTA 6 en un caso de estudio único. Si el juego sale el 19 de noviembre de 2026 —fecha confirmada tras el último retraso provocado por la huelga de actores—, estaremos ante un lanzamiento que habrá costado más de mil millones de dólares entre producción y marketing. Y eso no es un rumor de foro: lo insinúan las propias palabras del mandamás.

El miedo de Zelnick es genuino. Sabe que la expectación roza lo insoportable. Un tropiezo con bugs graves, una historia que no enganche o una ciudad que se sienta vacía convertiría la inversión en el mayor fiasco de la historia del entretenimiento. Así que no es solo generosidad: es necesidad. Rockstar no puede fallar, y Take-Two está dispuesta a soltar todo lo que haga falta para que no ocurra.

¿Presupuesto infinito = obra maestra asegurada?

Aquí toca poner los pies en la tierra. Tener recursos ilimitados no garantiza un juego redondo. La historia de los videojuegos está llena de proyectos con presupuestos descomunales que acabaron siendo olvidados o directamente cancelados. De Duke Nukem Forever a Star Citizen, pasando por Cyberpunk 2077 en su lanzamiento inicial, inyectar dinero no evita problemas de dirección creativa o crunch descontrolado. Rockstar tiene un historial impecable, pero el precedente de Red Dead Redemption 2, que rozó la excelencia a costa de semanas de trabajo inhumanas, está ahí para recordarnos que el coste humano también importa.

GTA 6 tiene a su favor un motor gráfico propio que ya ha demostrado maravillas, un equipo que conoce la fórmula y una comunidad dispuesta a comprar incluso antes de ver gameplay. En su contra, la presión de ser el relevo de un juego que sigue vivo después de tres generaciones de consolas. El hype es tan grande que casi molesta. Y por eso, el discurso de Zelnick, aunque suene a fantasía corporativa, es la primera vez que un editor asume que la única opción es disparar con todo. Sin medias tintas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9.5/10. Un GTA nuevo siempre es evento mundial, pero con un cheque en blanco sobre la mesa y el respaldo de un CEO que admite tener miedo de las expectativas, la cosa se convierte en obligación vitalicia. Solo el precedente de los crunch y los retrasos le restan unas décimas a la nota final. Ponte en modo ahorro desde ya.

El resumen para vagos (TL;DR)