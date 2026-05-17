'El ser querido' de Sorogoyen ya es la favorita en Cannes: Bardem y Luengo deslumbran

Sorogoyen ha deslumbrado en Cannes con 'El ser querido', un drama sobre masculinidad tóxica que ya es favorito para la Palma de Oro. La película se ha proyectado esta mañana y en cuestión de horas se ha convertido en la gran sensación del festival.

Vamos por partes: la película es una barbaridad. De lejos, el trabajo más maduro y redondo del director. Alejado del thriller que marcó 'As bestas', Sorogoyen firma un guion —coescrito con Isabel Peña— que aborda la culpa, la memoria y los abusos de poder sin subrayados ni discursos. Y lo hace con un músculo narrativo que pocas veces se ve en el cine español.

El reencuentro que lo cambia todo

La historia arranca con una escena de casi veinte minutos. Javier Bardem interpreta a Esteban, un director de cine endiosado que lleva trece años sin ver a su hija. Ella, a la que da vida Victoria Luengo, es ahora actriz y él quiere que protagonice su próxima película. Lo que sigue es un duelo de miradas, silencios y reproches que marca el tono de las dos horas siguientes.

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El rodaje dentro de la película se convierte en el campo de batalla perfecto. Sorogoyen nos mete de lleno en el set con una verosimilitud apabullante: oímos al equipo técnico, vemos las tensiones entre actores y asistimos a la caída de la máscara del 'genio'. Una comida durante el rodaje, en la que Bardem explota de ira porque sus actores se ríen, es uno de esos momentos que ya están dando la vuelta a las redes.

Bardem y Luengo: dos interpretaciones de otro planeta

Decir que Javier Bardem está inmenso es quedarse corto. Contenido, casi desnudo interpretativamente, el actor transmite esa masculinidad tóxica con la mirada y la postura, sin aspavientos. Encarna a la perfección al encantador de serpientes que te hunde y luego te susurra al oído.

Pero lo de Victoria Luengo es directamente un terremoto. Le planta cara al todopoderoso Bardem y no se achantar. Construye una hija que no es víctima, sino superviviente, y la escena del desayuno con los auriculares ya es historia viva del cine español. Será muy difícil que alguien les tosa en la temporada de premios.

Sorogoyen se permite un par de excentricidades formales —blanco y negro, formato cuadrado— que no aportan demasiado pero tampoco estorban. La fuerza del conjunto está en el cara a cara entre dos actores en estado de gracia y en un guion que jamás justifica al monstruo.

De 'As bestas' a Cannes: la madurez de un cineasta

Con todo, 'El ser querido' es la culminación de un camino. Sorogoyen siempre ha explorado la violencia y el poder, pero aquí lo hace sin la red del género. La cinta bebe de la mejor tradición del cine europeo de autor y al mismo tiempo resulta cercanísima.

El festival de Cannes, que este año cuenta con tres españolas en competición (Almodóvar, los Javis y esta), asiste al nacimiento de una favorita clara. Si la Palma de Oro se decide por emoción, honestidad narrativa y poder interpretativo, la balanza se inclina hacia Movistar+. El ser querido aterrizará en los cines españoles tras el verano y ya huele a Goya.

No es casualidad que la crítica haya conectado de inmediato con la propuesta. La ficha oficial en Cannes ya la destaca como uno de los platos fuertes de la sección oficial. Y no es para menos: Sorogoyen ha entregado su obra más personal y, probablemente, la que más va a durar.

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