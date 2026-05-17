Sorteo de viviendas en Madrid: cómo y cuándo solicitar una casa

Vamos al grano, porque sé que cuando ves 'sorteo de vivienda asequible en Madrid' se te acelera el pulso. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS, el brazo ejecutor del Ayuntamiento para construir y gestionar parque público) ha movido ficha con el residencial Iberia Loreto. El dato: hay un sorteo. El contexto: aún estamos en modo radar porque las fechas de inscripción y los requisitos de renta exactos no se han publicado.

Lo que sabemos (por ahora) del sorteo Iberia Loreto

La EMVS ha lanzado un avance informativo sobre esta promoción. Traduciendo: es el primer paso antes de publicar las bases definitivas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Lo que sí está claro es que estamos ante vivienda protegida en régimen de alquiler asequible. Nada de compra, nada de alquiler a precio de mercado con un descuento testimonial. Hablamos de alquileres cuyo precio está topado por ley, pensados para que no te coman más del 30% de tus ingresos.

La promoción se llama Iberia Loreto y, por el nombre y la zona, todo apunta a que está en el distrito de Latina, una de las áreas donde el Ayuntamiento está volcando más esfuerzos de regeneración urbana. Pero ojo, que aún no hay confirmación oficial de la dirección exacta ni del número concreto de pisos disponibles. Lo que sí sabemos, porque es el estándar de la EMVS, es que las viviendas se adjudicarán mediante sorteo público ante notario.

Publicidad

Lo que NO sabemos (y es justo lo que más te importa)

Aquí viene el momento de la verdad. No te puedo dar las fechas de apertura y cierre de inscripciones porque la EMVS no las ha soltado. Tampoco están definidos los umbrales de ingresos máximos para participar. Eso sí, podemos hacer una prospectiva lógica basada en cómo funciona el sistema de vivienda pública en Madrid.

En los sorteos de la EMVS se suele exigir, como mínimo, ser mayor de edad, tener residencia legal en España y estar empadronado en Madrid — en algunos casos con una antigüedad mínima. Los ingresos deben estar por debajo de un límite que fija la normativa de vivienda protegida; es decir, si cobras 40.000 euros al año puede que te quedes fuera, porque estas viviendas priorizan a hogares con rentas más bajas. Y una cosa clave: ningún miembro de la unidad familiar puede tener otra vivienda en propiedad o en alquiler.

¿Lo bueno? Que los sorteos de la EMVS son limpios y transparentes. Se hacen ante notario, se graban, se publican las listas de adjudicatarios y suplentes. Nada de enchufes ni de llamadas misteriosas.

Por qué este sorteo importa (aunque aún no tenga plazos)

A ver, que no es el primer sorteo de vivienda protegida y no será el último. Pero el contexto es el que es. El alquiler en Madrid ha subido un 12% interanual en algunas zonas, y la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler) ronda el 40% para los jóvenes menores de 35 años. Cualquier oportunidad de acceder a un alquiler estable por debajo de 500-600 euros al mes es una noticia, aunque solo sea un avance.

Lo comparo con lo que pasó con las promociones de Cañaveral o El Cañaveral. Allí, la avalancha de solicitudes fue tan grande que la web de la EMVS se colgó durante horas. Mi lectura es clara: el anuncio temprano de Iberia Loreto responde a una estrategia de la Empresa para generar expectativa sin saturar sus sistemas. Eso, o simplemente de que están atando los últimos flecos normativos antes de publicar el BOE.

Mi opinión: el Ayuntamiento está acelerando para mostrar que hace algo frente al drama del alquiler, pero la realidad es que el parque público de Madrid sigue siendo ridículo frente a la demanda. Este sorteo quizá saque 80 viviendas. Harán falta como 80 promociones iguales para rascar la superficie del problema. Eso, al menos, nos obliga a estar muy atentos a cada una de ellas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)