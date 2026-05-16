Marisa Jara y María Jesús Ruiz chocan en 'De Viernes' y la frase 'No hablemos de pasado' lo incendia todo

Marisa Jara y María Jesús Ruiz protagonizaron anoche en 'De Viernes' un choque que incendió las redes. El análisis de su paso por 'Supervivientes' iba a ser tranquilo, pero la tensión se mascaba.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un cara a cara entre dos exconcursantes con cuentas pendientes, cuchillos voladores en prime time y una frase que ya es meme. El fin de semana ha empezado fuerte y esto da para varios días de trending.

El enfrentamiento en directo que nadie se esperaba

La noche pintaba a tertulia en 'De Viernes', pero acabó en un rifirrafe que dejó a los colaboradores sin aliento. Marisa Jara, visiblemente cansada de los dimes y diretes, le espetó a María Jesús Ruiz la frase que ya es historia: “No hablemos de pasado”. El silencio que siguió fue sepulcral. Luego, la tormenta.

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María Jesús, lejos de callarse, respondió con un “el pasado está ahí para recordarlo” que acabó de dinamitar el plató. Las dos se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre actitudes dentro de la isla, con el presentador intentando mediar sin éxito. El presentador trató de rebajar la tensión con un “vamos a calmarnos”, pero ya era tarde. Las redes se llenaron de la frase del momento, y el hashtag #NoHablemosDePasado escaló al trending nacional. María Jesús, con una media sonrisa, añadió después: “Si no hablamos de pasado, no hablamos de nada”. Un golpe bajo que arrancó aplausos en el plató y un gesto de incredulidad en Marisa.

El contexto que explica por qué la sangre llegó al río

Ambas compartieron edición de 'Supervivientes' hace un par de años, y aunque entonces mantuvieron las formas, los roces fueron constantes en la isla en las pruebas y en los debates posteriores. Marisa Jara nunca ha ocultado su malestar por cómo la trataron algunos compañeros y anoche aprovechó su visita para dejar caer que “hay cosas que es mejor no revolver”. Pero María Jesús, que venía de calentar el asunto en redes durante toda la semana, no estaba dispuesta a pasar página sin más.

Lo que parecía un mano a mano de cortesía se convirtió en un ajuste de cuentas en horario estelar. El clip del momento acumula más de tres millones de reproducciones en las últimas 12 horas y los usuarios ya han hecho capturas de los mejores gestos. Según fuentes del programa, la escalada se veía venir desde que María Jesús insinuó en su story de la tarde que “algunas no tienen la conciencia muy tranquila”. Marisa, que ya había subido un vídeo en sus stories hablando de “madurez”, decidió responder en directo con el “No hablemos de pasado”. Un movimiento arriesgado que, a toro pasado, solo sirvió para echar más leña al fuego.

Por qué este tipo de enfrentamientos enganchan tanto (y no van a parar)

Es el cuarto choque en directo que vemos este año entre figuras de la misma franquicia, y el patrón es calcado: un reality, meses de silencio, una invitación a plató y frases con doble lectura que explotan al segundo. El público devora estos ajustes de cuentas como culebrones en tiempo real. Y los programas lo saben.

No es la primera vez que 'De Viernes' se convierte en ring de boxeo. Hace tres semanas, otros dos exsupervivientes protagonizaron un careo similar que multiplicó la la audiencia. El formato ya ha encontrado su gallina de los huevos de oro: invitar a dos perfiles que llevan meses tirándose indirectas en X y cruzar los dedos. La pregunta es si Telecinco está forzando estos enfrentamientos o si los concursantes llegan con la leña ya seca. Sea como sea, el resultado es un show imbatible.

¿Se puede cerrar un capítulo sin abrirlo antes? Esa es la pregunta que se hacían anoche hasta los tertulianos más bregados. La respuesta, a juzgar por el pico de audiencia, es que los telespectadores quieren ver el libro abierto de par en par.

El chisme en 3 claves (TL;DR)