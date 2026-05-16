Jennifer Lopez se cree una diva del Hollywood clásico en 'El beso de la mujer araña' y la crítica la destroza

Jennifer Lopez ha estrenado 'El beso de la mujer araña' convencida de que se iba a comer la pantalla como las grandes divas del Hollywood de los 50. Y lo único que ha conseguido es un fracaso de dos millones de dólares en taquilla y una crítica que la ha puesto a caldo sin miramientos. La película es un musical ambicioso, sí, pero JLo se ha empeñado en hacer un homenaje al glamour clásico y el resultado da más vergüenza ajena que ganas de aplaudir. Vamos por partes.

Un batacazo histórico que ya es trending topic

La cinta, dirigida por Bill Condon (el mismo que ya la lió con el remake de 'La bella y la bestia' en 2017), ha recaudado apenas dos millones de dólares en su estreno en Estados Unidos. Un fracaso tan sonoro que ha dejado a la neoyorquina sin opciones de volver a soñar con el Oscar. Y eso que venía de un espejismo de prestigio con 'Estafadoras de Wall Street'. Pero aquí la ambición se ha comido a la actriz. La película adapta el musical de John Kander y Fred Ebb (los de 'Chicago' y 'Cabaret'), que a su vez partía de la novela de Manuel Puig. La historia de amor entre dos presos en una dictadura brasileña tiene miga, pero López aparece como la estrella de cine que atrapa la imaginación de los protagonistas, una tal Ingrid Luna. Y ahí empieza el desastre.

El malentendido: JLo quiso ser Rita Hayworth y se quedó en meme

Lo más interesante de la cinta es cómo Lopez se esfuerza en invocar a las divas del cine clásico. En los números musicales se pasea con vestidos que copian a Audrey Hepburn, a Cyd Charisse y, sobre todo, a Rita Hayworth —con quien comparte raíces latinas—. Pero el problema es de concepto. Todas aquellas actrices usaban el musical para envolverse en misterio; JLo, en cambio, quiere mostrarlo todo, ser un producto consumible que pida a gritos el reconocimiento. El resultado no es un homenaje: es una vulgarización que deja los números musicales a la altura del betún. El crítico de infoLibre lo resume con una frase demoledora: “Todo da bastante vergüenza”.

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El director tampoco ayuda. Condon ya demostró con su 'La bella y la bestia' que no sabe manejar la puesta en escena de un musical, y aquí repite errores: decorados cutres, una estética que parece sacada del fondo más abismal del catálogo de Netflix y una falta de chispa que deja a Diego Luna y Tonatiuh (los presos) sin aire.

El precedente que ya avisaba del desastre

No es la primera vez que a JLo le puede el ego. En 2024 estrenó 'This is Me… Now', una película acompañando a su disco donde la megalomanía campaba a sus anchas. Aquello ya era una carta de amor a sí misma que rozaba el delirio, pero al menos tenía la excusa de ser un proyecto muy personal. Con 'El beso de la mujer araña' el error es creer que por producir ella la cinta y vestirse de diva iba a heredar el trono de Hayworth o Hepburn. Como si el glamur se comprara con billetes. Y la taquilla ha dictado sentencia: ni crítica ni público le han comprado la apuesta.

El musical clásico de los 50 era evasión pura con doble fondo; aquí solo hay un escaparate mal montado. Quizá la lección es que no basta con querer ser una estrella: hay que saber contarlo con talento y sin perder la vergüenza. O al menos contratar a un director que no te deje en evidencia.

El chisme en 3 claves (TL;DR)