La 'cobra' de Bellingham a Mbappé que se hace viral: el inglés ignora el abrazo del francés

Jude Bellingham ha pasado olímpicamente de Kylian Mbappé justo después del Real Madrid-Oviedo. El gesto ya se conoce como 'la cobra del Bernabéu' y el vídeo acumula millones de reproducciones en todas las redes.

Qué ha pasado exactamente entre Bellingham y Mbappé

El Madrid selló un 2-0 contra el Oviedo y, mientras los jugadores se retiraban al túnel de vestuarios, la cámara captó el momento incómodo. Mbappé, que había salido en la última media hora, se acercó a Bellingham con la intención de fundirse en un abrazo de celebración. El inglés, sin embargo, pasó de largo mientras se quitaba la camiseta como si no hubiera visto nada.

El francés, pillado a contrapie, reaccionó en un segundo: subió los brazos hacia arriba simulando un estiramiento, la clásica maniobra de quien intenta salvar la cara. La secuencia completa no llega a los siete segundos pero ha bastado para incendiar el debate sobre la relación entre ambas estrellas. Los aficionados ya se preguntan si fue un despiste, un desplante o un mensaje en toda regla.

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La noche agridulce de Mbappé

El delantero vivió una de esas jornadas que un crack no olvida. El Bernabéu le dedicó una de las pitadas más sonoras que se recuerdan a un jugador propio mientras él no podía parar de sonreir. Y por si el recibimiento no fuera suficiente, tras el partido soltó un comentario crítico hacia el técnico Álvaro Arbeloa que tampoco ha pasado desapercibido.

El desplante de Bellingham fue la guinda. Para más inri, del Real Madrid solo Alaba y Carreras le dieron la mano al francés después del pitido final. La imagen de soledad de Mbappé contrasta con el entusiasmo del resto de la plantilla, y los memes no se han hecho esperar.

Un gesto que dice mucho del vestuario blanco

No es la primera vez que un saludo esquivo en el césped se convierte en termómetro de un grupo. En 2018, la negativa de Neymar a celebrar un gol del PSG con Cavani ya anticipó semanas de culebrón. Aquí la diferencia es el altavoz: Kylian Mbappé aterrizó en el Madrid como el fichaje del siglo y cualquier gesto, por pequeño que sea, se magnifica al instante.

Bellingham, mientras tanto, se ha consolidado como el líder emocional del equipo y su actitud despreocupada puede leerse en clave de jerarquía. ¿Despiste o advertencia? Con el calendario de final de temporada apretándose, el ruido del vestuario es lo último que necesita el Madrid. La 'cobra' ya es viral y, con ella, todas las miradas apuntan a una química que quizá no es tan idílica como pintaban.

El chisme en 3 claves (TL;DR)