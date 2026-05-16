El corte de TVE que dejó sin señal a La 1 y 24 Horas durante 20 minutos

Tu tele no se había roto, pero por un momento España entera lo pensó. A las once de la mañana de este viernes 15 de mayo, La 1 y el canal 24 Horas de RTVE se quedaron en negro. Veinte minutos de silencio televisivo, sin avisar, que pillaron a los espectadores a medio informativo y a media tertulia.

El fallo que dejó muda a la cadena pública

Según confirmaron fuentes de RTVE a Europa Press, un corte eléctrico fue el responsable del apagón. Afectó tanto a la emisión analógica como a la digital, dejando sin señal a los dos canales principales del grupo público. Un portavoz aseguró que el fallo fue "totalmente fortuito" y que se restableció el servicio en cuanto los sistemas de respaldo recobraron la energía. En el edificio de Torrespaña, mientras tanto, el caos fue total: reporteros cámaras y técnicos corriendo por los pasillos sin saber si volver al directo o echar un café. Cosas que pasan en la era de la alta definición.

Twitter no perdonó los 20 minutos de pantalla en blanco

La audiencia, lejos de enfadarse, decidió tomarse el apagón con el humor que se merece un viernes. En X, el hashtag #La1EnNegro se coló entre las tendencias. Los memes comparaban el corte con el fallo de una Smart TV de los 2000, y no faltó quien pidió que pusieran reposiciones del "Un, dos, tres" mientras tanto. La cuenta oficial de RTVE, eso sí, tardó más en reaccionar que un caracol en la Gran Vía. Cuando por fin tuitearon, solo dijeron que estaban "trabajando para solucionar una incidencia técnica". Agárrate, que ya es viernes.

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Apagones televisivos: ¿un lustro de cortes olvidables?

No es la primera vez que una cadena pública se va a negro. En 2023, France Télévisions también sufrió un apagón similar que duró casi media hora por un fallo en un centro de datos. El año pasado, la BBC tuvo microcortes durante el Jubileo de Platino. Lo de hoy en España, con solo 20 minutos, entra en la categoría de anécdota, pero deja en evidencia la fragilidad de una televisión que depende de la red eléctrica sin backups inmediatos. RTVE ha asegurado que revisará sus protocolos para que no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, los espectadores ya han archivado esta mañana como "el viernes del silencio". Ojalá todos los dramas de los medios fuesen así.

El chisme en 3 claves (TL;DR)