Android Canary 2605 llega con Frosted Glass: Google se burla del Liquid Glass del iPhone

Google ha decidido que el mejor diseño es el que deja entreverlo todo sin enseñar nada del todo. La nueva compilación Canary 2605 de Android saca pecho con el Frosted Glass, un efecto de cristal esmerilado que se extiende por menús, controles de volumen y pantallas de apagado como si quisiera recordarle al iPhone que lo suyo se llama Liquid Glass y que, bueno, no es para tanto.

Qué es exactamente el Frosted Glass y por qué Google lo saca ahora

La idea no nace de la nada. El desenfoque con filtro de wallpaper ya vivía en el panel de notificaciones desde hace meses, pero ahora se ha mudado a casi cada rincón del sistema operativo. Google quiere que la interfaz respire ligereza, con capas translúcidas en lugar de bloques opacos, y esta actualización para Pixel 6 y modelos posteriores es el primer paso firme hacia esa uniformidad visual.

El efecto es sutil: el color de tu fondo de pantalla se filtra por los elementos del sistema como si miraras a través de un cristal al que acaban de pasar un trapo. Nada de reflejos tridimensionales agresivos. La apuesta es por la suavidad, no por el efecto acuario.

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Frosted Glass contra Liquid Glass: la batalla del desenfoque

La comparación con Apple era inevitable desde el minuto uno. Cuando iOS 26 presentó el Liquid Glass, medio internet esperaba que Google calcara la idea en el siguiente commit. Pero no. Mientras el iPhone juega a simular objetos físicos con profundidad y brillos, Android se va al polo opuesto: difuminado suave, colores pastel y una sensación de capas que recuerda más al cristal esmerilado de una oficina moderna que a un charco digital.

Material 3 Expressive es el marco visual que da forma a todo esto. Google lleva un año refinándolo y, por lo que se ve en la Canary 2605, la dirección está clara: menos bloques sólidos, más fluidez visual. Si a alguien le da dolor de cabeza, hay un interruptor en accesibilidad para volver al diseño de toda la vida.

Por qué esto va más allá de una simple copia estética

Aquí hay una lectura que va más lejos del «Apple lo hizo primero». Google ya intentó el lenguaje Material You con personalización cromática y ahora el Frosted Glass es la evolución lógica hacia una interfaz que se sienta más viva. No es solo una respuesta a Cupertino: es la culminación de una filosofía de diseño que empezó hace tres años y que ahora busca conquistar también los nuevos GoogleBook, los sucesores del Chromebook que veremos en el I/O 2026.

El detalle de incluir un botón de desactivado es puro Google: «mira qué efecto más bonito, pero si no te gusta lo apagas y seguimos siendo amigos». Algo que en el ecosistema de Apple, con su rigidez estética, cuesta imaginar. Veremos si la versión estable de Android 17 QPR1 mantiene este nivel de mimo o si, como ha pasado otras veces, el canal Canary enseña más de lo que luego llega al usuario final. Crucemos los dedos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El efecto visual es elegante, la ejecución en Canary es sólida y el guiño a Apple le da el toque de salseo que nos gusta. Pero hasta que no esté en un Android estable y en más dispositivos, esto es un aperitivo bonito, no un plato principal — aunque la presentación es de estrella Michelin.

El resumen para vagos (TL;DR)