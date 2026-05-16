Ayudas empleo juvenil de hasta 5.500 euros: cómo solicitarlas

Las ayudas para incentivar la contratación de jóvenes ya están activas. Si tienes un negocio y necesitas ampliar plantilla, puedes recibir hasta 5.500 euros por cada contrato a un joven desempleado. Vamos al grano: cuánto te dan, quién puede pedirlo y qué pasos seguir.

¿Qué cubre la subvención y cuánto dinero es?

La convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es clara: se subvenciona con hasta 5.500 euros la contratación de jóvenes en situación de desempleo. La cantidad exacta varía según el tipo de contrato y la duración: los indefinidos a tiempo completo reciben la cuantía máxima, mientras que los contratos en prácticas o formación en alternancia optan a un importe menor, alrededor de 3.000 euros.

La ayuda funciona como una subvención directa, no como una reducción de cuotas. Es decir, el SEPE ingresa el dinero en tu cuenta una vez comprobada la contratación y el alta en la Seguridad Social. Cubre parte de los costes salariales y las cotizaciones del primer año, algo que aligera la carga para autónomos y pequeñas empresas.

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¿Quién puede pedirla y qué jóvenes entran?

Cualquier autónomo o empresa con centro de trabajo en España puede solicitar esta subvención, siempre que no tenga deudas con la Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria. No importa el número de trabajadores previos, pero el contrato debe suponer un incremento neto de empleo en la plantilla.

Los jóvenes contratados deben cumplir tres requisitos: estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tener entre 16 y 29 años (hasta 30 si tienen una discapacidad reconocida del 33 % o superior) y no haber tenido un empleo en los últimos 30 días. El objetivo es llegar a aquellos que llevan tiempo sin encontrar trabajo, no a quien acaba de dejar uno.

¿Es suficiente para dar el paso? Lo que dicen los datos

Una ayuda de 5.500 euros puede parecer tentadora, pero la realidad es que los costes laborales anuales de un trabajador superan con creces esa cifra. Según el INE, el salario medio bruto de un joven menor de 25 años ronda los 13.000 euros anuales, a lo que hay que sumar las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (cerca del 30%). Con una subvención de 5.500 euros, la empresa cubre apenas el 40% del coste del primer año.

Ya en 2024 se puso en marcha una ayuda similar con 6.000 euros para contratación indefinida, y la ejecución fue baja: solo un 30% de los fondos reservados se gastaron. Los expertos apuntan a que mucha gente desconocía el trámite o se perdía entre la burocracia. Esta vez, el SEPE ha simplificado el papeleo, y el único requisito añadido es mantener el contrato al menos 18 meses para no tener que devolver la ayuda.

¿Vale la pena? Para una tienda pequeña o un autónomo con poco margen, esos 5.500 euros pueden ser el empujón necesario para contratar a una persona que ayude con el día a día. Pero si tu negocio no necesita realmente un empleado más, no es oro: la contratación por la subvención suele acabar en despido al poco tiempo. Mejor que sirva para consolidar un puesto estable, no para cubrir un pico de trabajo de dos meses.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Desde el 14 de mayo de 2026 hasta agotamiento de fondos. No hay fecha de cierre concreta, pero conviene precipitarse: en convocatorias anteriores, los fondos volaron en menos de tres meses.

Desde el 14 de mayo de 2026 hasta agotamiento de fondos. No hay fecha de cierre concreta, pero conviene precipitarse: en convocatorias anteriores, los fondos volaron en menos de tres meses. Quién puede pedirlo: Autónomos y empresas, microempresas y pymes con centro de trabajo en España. Nada de deudas con la Seguridad Social o Hacienda.

Autónomos y empresas, microempresas y pymes con centro de trabajo en España. Nada de deudas con la Seguridad Social o Hacienda. Cuánto: Hasta 5.500 euros por contrato (máximo para indefinidos a jornada completa; menor en temporales o a tiempo parcial).

Hasta 5.500 euros por contrato (máximo para indefinidos a jornada completa; menor en temporales o a tiempo parcial). Dónde se solicita: En la sede electrónica del SEPE, dentro del apartado de “Subvenciones al empleo juvenil”. Necesitarás certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)