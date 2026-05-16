Marc Márquez desvela que gasta 20.000 euros en vacaciones y se sintió 'robado' en Ibiza

Marc Márquez acaba de soltar una cifra que no todos los deportistas de élite confiesan en público: gasta 20.000 euros en vacaciones cada año. El ocho veces campeón del mundo ha abierto la cartera en una entrevista y ha contado no solo cuánto invierte en desconectar, sino también el episodio que le dejó un sabor amargo en Ibiza. Se sintió 'robado' y no se ha mordido la lengua.

La cifra que ha dejado a todos haciendo cuentas

A sus 33 años, Marc Márquez lleva media vida al máximo de revoluciones. Viaja entre 35 y 40 semanas al año por el Mundial de MotoGP; el tiempo libre es casi un lujo. Por eso, cuando para, no le tiembla el pulso. 'Yo hago vacaciones y fácilmente me gasto 20.000 euros o más', ha explicado. La cifra incluye hoteles, vuelos, restaurantes y algún capricho con los amigos. Nada de cadenas low cost ni bocadillo en la playa para ahorrar: Márquez entiende el descanso como una inversión.

'Es curioso porque cuando estoy compitiendo no gasto nada porque el equipo lo paga todo, pero en vacaciones me desquito', ha añadido con una media sonrisa. El piloto de Cervera reconoce que vale la pena cada euro: 'Vuelvo con energías renovadas'. Eso sí, no todos los destinos le han dejado la misma sensación.

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El mosqueo con Ibiza: 'Fui a un lado y me robaron'

Aquí llega la parte que ha incendiado los grupos de WhatsApp. Márquez ha confesado que en la isla pitiusa vivió una experiencia que todavía le escuece. 'Fui a un lado y me robaron', ha declarado. No entró en detalles sobre el establecimiento ni la factura exacta, pero la frase ya ha sido suficiente para que medio Twitter recuerde los precios de según qué chiringuitos. No es la primera vez que un famoso se siente estafado en Ibiza, pero pocos lo cuentan tan claro.

A Márquez no le dolió el bolsillo, sino la relación calidad-precio, y él mismo lo aclaró: 'Si pagas y te dan algo de nivel, vale, pero cuando pagas una barbaridad y te sientes robado, te vas con mal sabor'. El piloto no ha revelado nombres ni cantidades, aunque sí ha insinuado que no repetirá. La anécdota ya ha puesto a sus seguidores a especular sobre locales, cuentas y escándalos isleños.

Por qué nos gusta tanto que los ricos se quejen de los precios

El desahogo de Márquez conecta con una tendencia que nunca falla: cuando una celebridad con millones en la cuenta corriente se queja de lo caro que es algo, el morbo está servido. La semana pasada era un futbolista indignado por un menú de 300 euros sin bebida; hoy es un piloto que se sintió 'robado' en la isla de las botellas de champán a 500 euros. Lo interesante no es el gasto en sí, sino la honestidad de Márquez al compartirlo sin postureo. No ha intentado parecer austero ni ha presumido: ha contado su verdad con la misma naturalidad con la que un mileurista protesta por el precio del café.

El precedente más cercano lo puso Rafa Nadal hace unos meses, cuando admitió que en sus vacaciones 'no mira el precio si la experiencia merece la pena'. Ambos representan una generación de deportistas que ya no se esconde detrás de la falsa modestia. Márquez, además, ha dejado claro que no todo lo caro es bueno, y eso le humaniza todavía más. La próxima vez que alguien te mire mal por protestar por una cuenta hinchada, le puedes pasar la entrevista del piloto. Hasta los que ganan millones saben lo que es sentirse timado en una terraza.

El chisme en 3 claves (TL;DR)