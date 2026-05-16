Estudiante reclama 9.000 euros a Renfe por retrasos: así puedes reclamar tú

Un estudiante de Barcelona le ha plantado cara a Renfe y le reclama más de 9.000 euros por los retrasos continuos de Rodalies. El caso ha llegado a los tribunales y, gane o pierda, ya ha conseguido algo importante: que muchos viajeros se pregunten si ellos también pueden pedir una indemnización. La respuesta corta es que sí, y aquí te cuento cómo.

El chaval, que usaba el tren a diario para ir a la universidad, llevaba meses acumulando retrasos, cancelaciones y un buen puñado de mañanas empezadas con la app de Renfe echando humo. Harto del ‘lamentamos las molestias’ de turno, decidió reunir pruebas, calcular el tiempo perdido y presentar una demanda por incumplimiento grave del servicio. Pide una compensación de más de 9.000 euros, una cifra que ha sorprendido pero que tiene su lógica si sumas meses de despropósitos.

El caso está ahora en manos de un juzgado de lo contencioso-administrativo y, según fuentes jurídicas cercanas al proceso, podría marcar un antes y un después en la forma en que los usuarios reclaman a las operadoras ferroviarias. De momento, la demanda ya ha sido admitida a trámite.

Publicidad

De dónde salen los 9.000 euros

No es una cifra al azar. El estudiante ha calculado el perjuicio económico basándose en el valor del tiempo perdido, los desplazamientos alternativos que tuvo que pagar y el incumplimiento reiterado del contrato de transporte. Según el reglamento europeo de derechos de los viajeros de ferrocarril (Reglamento (CE) 1371/2007), los pasajeros tienen derecho a una compensación por retrasos superiores a 60 minutos que equivale al 25% del precio del billete, y del 50% si el retraso supera los 120 minutos.

Pero aquí hay un matiz importante. Esa compensación rápida es la que Renfe está obligada a darte sin rechistar cuando pides el formulario al momento. El caso de este estudiante va un paso más allá: reclama por daños y perjuicios acumulados, no solo por el billete. Y eso, si el juez le da la razón, abriría la puerta a reclamaciones mucho más cuantiosas que los 2 o 3 euros que suelen devolver por retraso en Cercanías.

Cómo reclamar si tu tren también falla

Vamos a lo práctico. Si vives en una zona con Rodalies, Cercanías o cualquier servicio de tren que se retrasa más de la cuenta, tienes derecho a pedir una compensación desde el minuto uno. El proceso no es complicado, pero hay que seguir unos pasos y guardar bien los papeles.

Lo primero: guarda el billete o el registro del viaje si usas abono. Sin justificante, la reclamación se cae. Si el retraso es en el momento, puedes pedir en la estación un formulario de compensación. Renfe está obligada a entregártelo sin excusas. Si prefieres hacerlo online, la compañía tiene habilitada una sección específica en su web (portal de reclamaciones de Renfe) donde puedes subir la documentación.

El plazo para reclamar por el retraso de un viaje concreto es de un año desde la fecha del trayecto. Ojo con eso, porque mucha gente lo deja pasar y luego ya no hay nada que hacer. Si tu caso es como el del estudiante y quieres ir a más, tendrás que presentar una reclamación formal por escrito, preferiblemente con un abogado que lleve el caso o a través de la Junta Arbitral de Transporte de tu comunidad autónoma.

En cuando a la documentación, necesitas: el billete o título de transporte, un registro de las incidencias (capturas de pantalla de la app valen) y, si has tenido gastos extra, las facturas de taxis, buses o lo que hayas pagado para llegar a tu destino. Cuanto más papel, más sólida es la reclamación.

¿Va a servir de algo este caso?

Aquí toca ser realistas. El sistema judicial español no es rápido, y el caso del estudiante puede tardar meses o incluso un par de años en resolverse. Pero aunque la sentencia no sea firme mañana, el mero hecho de que se haya admitido a trámite ya es una señal. Hasta ahora, la mayoría de usuarios asumían que reclamar más allá del formulario rápido era una pérdida de tiempo. Este caso demuestra que hay margen legal para intentarlo.

Publicidad

Hay un precedente similar en Francia, donde varios usuarios de la SNCF consiguieron indemnizaciones colectivas por retrasos sistemáticos en líneas de cercanías. En España, las asociaciones de consumidores llevan años pidiendo que se endurezcan las sanciones a Renfe y que se agilicen los procesos de compensación. La admisión de esta demanda puede animar a más viajeros a dar el paso.

Ahora bien, tampoco es cuestión de lanzarse a reclamar 9.000 euros sin pruebas. Lo sensato es empezar por las compensaciones rápidas que te corresponden por cada retraso y, si el problema es crónico y tienes documentación de sobra, valorar con un profesional si merece la pena ir a más. Lo que está claro es que el ‘calla y traga’ ya no es la única opción.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Tienes hasta un año desde la fecha del viaje para reclamar la compensación por retraso.

Tienes hasta un año desde la fecha del viaje para reclamar la compensación por retraso. Quién puede pedirlo: Cualquier pasajero con billete o abono que haya sufrido un retraso superior a 15 minutos (Cercanías/Rodalies) o 60 minutos (larga distancia).

Cualquier pasajero con billete o abono que haya sufrido un retraso superior a 15 minutos (Cercanías/Rodalies) o 60 minutos (larga distancia). Cuánto: Compensación económica o en puntos según el tipo de tren y la duración del retraso. En larga distancia, el 25% del billete por más de 60 minutos y el 50% por más de 120.

Compensación económica o en puntos según el tipo de tren y la duración del retraso. En larga distancia, el 25% del billete por más de 60 minutos y el 50% por más de 120. Dónde se solicita: En la web de Renfe, en las máquinas de las estaciones o en las oficinas de atención al cliente.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)