OpenAI demanda Apple por no cumplir el acuerdo de ChatGPT en iOS

Apple y OpenAI iban a ser la pareja perfecta del tech. Siri con cerebro de ChatGPT, el iPhone como asistente superdotado. Lo presentaron en junio de 2024 en un anuncio oficial como si fuera el nuevo acuerdo del buscador de Google — ese que genera miles de millones al año —, pero en la práctica ha sido un fiasco. Y ahora OpenAI amenaza con demandar a Apple por no cumplir el contrato. Menudo plot twist.

El 'salto de fe' que Apple le pidió a OpenAI

Según un reportaje de Bloomberg, el detonante no es que la integración de ChatGPT en iOS sea mala. Es que apenas se nota. La función está tan escondida en Siri que los usuarios prefieren abrir la app de ChatGPT por su cuenta. Y eso, para OpenAI, es un incumplimiento flagrante. Un ejecutivo lo resumió con crudeza: "Nosotros hemos hecho todo desde el punto de vista del producto. Ellos no, y lo que es peor, ni siquiera han hecho un esfuerzo honesto".

OpenAI entró en este acuerdo con la expectativa de generar ingresos millonarios por suscripciones de pago. Pero la realidad es que la integración no ha despegado. La compañía ya ha consultado a abogados, para evaluar opciones legales. Si no hay acuerdo, el litigio se volverá serio. O sea, que podríamos ver a Sam Altman y a Tim Cook en un careo judicial. Cosas que pasan en 2026.

Publicidad

Una función enterrada en los menús y un enemigo llamado Jony Ive

La experiencia es frustrante. ChatGPT está disponible en Siri, pero solo si activas la opción manualmente, previa confirmación. Nada de integración profunda como la de Google con el buscador. Según el citado ejecutivo, Apple les pidió "un salto de fe" sin darles detalles del producto final. Un salto que acabó en despeñadero. Y mientras tanto, los usuarios prefieren abrir la app por su cuenta antes que invocar a la IA a través de de Siri.

Y por si la decepción no bastara, en medio de todo esto aparece Jony Ive. OpenAI compró la startup del legendario diseñador de Apple para crear un competidor del iPhone, y eso no le ha sentado nada bien a Cupertino. El robo de talento ha añadido leña a una relación ya de por sí tensa. A Apple no le interesa tanto colaborar con OpenAI.

Lo que viene: iOS 27 y los sustitutos de ChatGPT en Siri

Apple no se va a quedar de brazos cruzados. Ya prepara iOS 27 con un sistema de extensiones que permitirá elegir entre varios modelos de IA para Siri. Los nombres que suenan: Claude de Anthropic y Gemini de Google. Es decir, que Apple está tejiendo una red para no depender de un solo proveedor de IA. La estrategia tiene todo el sentido del mundo, pero deja a OpenAI con el contrato firmado y sin los frutos prometidos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6.5/10. Una demanda entre dos titanes siempre es carnaza, pero aún estamos en fase de amenazas. Si llega a los tribunales, el impacto en la industria de la IA sería enorme. Por ahora, es postureo de alto nivel — con bufetes de abogados de por medio.

El resumen para vagos (TL;DR)