La final de la Copa de la Reina entre Barça y Atlético: el mensaje de Pere Romeu

Pere Romeu ha soltado un mensaje esta mañana en rueda de prensa que ha pillado a más de uno con el pie cambiado. El técnico del Barça Femenil, acostumbrado a barrer a sus rivales, ha pedido 'un partido impecable' para llevarse la Copa de la Reina mañana contra el Atlético de Madrid. Y lo ha dicho sin pestañear: 'No damos las cosas por hechas'. Vamos, que el equipo que ha ganado tres Champions en cuatro años necesita ir con pies de plomo en Gran Canaria. Tiene su lógica.

No es postureo ni una frase de calendario: el Barça afronta dos finales en quince días y Romeu se niega a pisar charcos. La primera, este sábado en el Copa de la Reina; la segunda, nada menos que la final de la Champions contra el Olympique de Lyon la semana que viene. Pero de eso no se habla ahora. 'Debemos centrarnos en la de mañana', insiste. El discurso es impecable, como el partido que quiere.

El 'no somos nadie' del Barça que todo el mundo se ha tomado en serio

Es casi un chiste: el equipo más dominador del fútbol femenino europeo diciendo que no da nada por hecho. Pero Romeu lo ha repetido con tal calma que hasta ha contagiado a la sala de prensa de Gran Canaria. Lo normal sería pensar que el Atlético es un rival menor, pero en una final a partido único todo se puede ir al traste en 90 minutos. Sobre todo si el rival es 'agresivo sin balón y muy rápido arriba', como el propio técnico culé ha descrito a las de José Herrera.

Publicidad

Agárrate: Romeu ha pedido a sus jugadoras que mantengan la cabeza fría los primeros minutos. Eso, en boca de alguien que dirige a Aitana Bonmatí, suena a aviso de tsunami. Porque la triple Balón de Oro, que vuelve tras una fractura de peroné que la tuvo casi seis meses de baja, estará disponible. Y la lógica dice que saltará al campo con ganas de comerse el mundo.

El temblor rojiblanco: ¿por qué tanto respeto a las colchoneras?

Hace falta ser muy nuevo en esto para subestimar al Atlético en una final. En la liga, las de Herrera han sido las únicas capaces de discutirle la supremacía al Barça, y en la Copa pasada ya se llevaron el título. La advertencia de Romeu no es humo: el equipo madrileño tiene mecanismos para desarbolar al Barça si este baja la guardia. Presión alta, transiciones rápidas y un instinto para el contraataque que ya ha hecho morder el polvo a más de un grande en el fútbol masculino.

De hecho, el preparador azulgrana ha confesado que tendrán que ser 'muy exigentes' en la presión alta para contrarrestar al Atlético. Eso significa que vamos a ver un partido de ajedrez express desde el minuto uno. Para los amantes del fútbol sin pausa, el plan es un caramelito.

Aitana Bonmatí, el as en la manga que todos esperaban

No hay mayor noticia en clave Barça que la vuelta de Aitana. Tras la fractura transindesmal del peroné izquierdo que sufrió en noviembre, muchos pensaban que su temporada se había acabado. Pero ya ha jugado unos minutos en los partidos anteriores y ha entrenado con normalidad. Romeu la ve 'disponible' y eso puede ser el factor diferencial entre ganar o sufrir. Con Bonmatí sobre el césped, el Barça gana en pausa, en último pase y en gol.

El Estadio de Gran Canaria, por cierto, se prepara para batir el récord de asistencia de una final de la Copa de la Reina. Más de 30.000 aficionados tiñendo las gradas de azulgrana y de rojiblanco. Una caldera que, si el partido se tensa, puede convertirse en un plus de nervios para las jugadoras o en el mejor altavoz del mundo.

Del discurso del miedo a la realidad del campo: el verdadero test del Barça

Hay quien dice que este mensaje de prudencia es pura estrategia para quitar presión a las suyas. Y ojo, puede que en parte lo sea. Pero en el fútbol femenino actual, donde los márgenes se estrechan a toda velocidad, el Barça ya no se enfrenta a equipos que se asustan con el escudo. El Olympique de Lyon de la Champions tampoco lo hará, y un tropiezo en Gran Canaria sería un golpe anímico tremendo de cara a Múnich.

Si el plan de Romeu sale bien, el sábado a las diez de la noche estaremos hablando de la enésima lección de un equipo que quiere comerse todas las competiciones. Si no, las redes se llenarán de 'ya lo decía el míster'. Al final, el discurso impecable es solo eso: palabras. Lo que importa empieza mañana a las ocho.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)