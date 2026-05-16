Limpia el polvo como nunca con este truco de microfibra, vinagre y aceite de oliva (adiós, escobas)

Reconócelo, da igual cuántas veces pases el plumero: el polvo se instala en tu casa como un okupa sin intención de irse. Y lo de la escoba, mejor ni hablamos: solo consigues lanzar las pelusas al aire para que caigan en el sofá cinco minutos después. Pero hay un truco casero que no te va a costar una fortuna y que funciona de verdad: lo único que necesitas son paños de microfibra, agua, vinagre y aceite de oliva.

Por qué el plumero y la escoba son tan inútiles (y no, no es culpa tuya)

El principal problema es que tanto el plumero como la escoba convencional no atrapan el polvo, simplemente lo desplazan. Lo esparcen, lo levantan y lo dejan flotando para que al rato se pose en el mueble que creías impoluto. Incluso las aspiradoras, si no tienen filtros de alta eficiencia, pueden expulsar micropartículas al ambiente. Según Mejor con Salud, este error de concepto te obliga a limpiar más a menudo y con peores resultados.

El mejunje mágico: cómo prepararlo y limpiar en 'S'

Coge una botella con atomizador y mezcla una taza de agua destilada, 100 mililitros de vinagre blanco y media cucharada de aceite de oliva. Agita bien para que los ingredientes se liguen. Humedece un paño de microfibra con la mezcla —que quede fresco al tacto, nunca empapado— y empieza siempre por las superficies altas: estantes superiores, molduras y lámparas. La clave está en pasar el trapo haciendo un movimiento en forma de 'S', sin repasar dos veces el mismo sitio. Así cualquier partícula que caiga la recogerás al llegar al suelo. Luego repasa el borde de los zócalos, donde se acumula esa suciedad que da impresión de abandono, y termina pasando una mopa plana con otro paño humedecido por todo el suelo. Presta especial atención a las esquinas, donde el polvo se ceba.

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Los ingredientes no están elegidos al azar: el vinagre disuelve los restos de grasa y suciedad que el polvo usa como anclaje, mientras que el aceite de oliva crea una película protectora microscópica que dificulta que las partículas vuelvan a agarrarse. El resultado es una superficie que se mantiene limpia durante más días.

Adiós a los productos 'atrapapolvo' que solo vacían tu cartera

Desde que probé esta mezcla, he ahorrado un dineral en bayetas desechables y sprays antiestáticos que prometían milagros y solo me daban alergias. El paño de microfibra actúa como un imán para los pelos de mascota y para el polvo más fino, algo que agradecerás especialmente si en casa hay alguien con rinitis alérgica, asma o sensibilidad al polen. Y no solo limpia mejor, sino que al no soltar partículas al aire, dejas de estar estornudando cada vez que mueves un cojín.

Si tienes superficies delicadas como encimeras de mármol o granito, elimina el vinagre de la mezcla porque su acidez podría opacarlas. Usa solo agua destilada y un toque de aceite de oliva. Para pantallas y televisores, el paño de microfibra casi seco con un poco de agua es suficiente. Un detalle que a muchos se les olvida y que alarga la vida de tus electrodomésticos.

🧠 Para soltarlo en la cena

El vinagre desengrasa, el aceite crea una capa que repele el polvo.