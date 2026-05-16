El 71% de la Generación Z cree que la adultez empieza a los 27 años (y no es por pereza)

Si crees que a los 18 ya se es adulto, la Generación Z te va a tumbar el mito. Yo me he llevado una sorpresa al ver que un 71% de estos jóvenes coloca la barrera de la madurez en los 27 años. Y antes de que pienses en excusas de 'generación de cristal', los datos apuntan a otro lado.

Según un estudio reciente que ha recogido Trendencias, la mayoría cree que la vida adulta es ahora mucho más complicada. El coste de la vida ha frenado en seco la independencia. Para ellos, ser adulto no es una cuestión de edad, sino de cartera: un 56% dice que es asumir los gastos propios, un 45% habla de independencia económica sin ayudas familiares, y un 46% lo resume en poder irse de casa de los padres. Así de claro.

Qué significa ser adulto para alguien de 25 años

Olvídate del carné de conducir o de pedir una cerveza con 18. Para la Generación Z, la adultez empieza cuando puedes pagar el alquiler sin que te tiemble la mano. El acceso a la vivienda se ha puesto tan cuesta arriba que muchos ni se plantean emanciparse antes de los 27. Alquilar un piso en ciudad grande te come más de la mitad del sueldo, y los contratos precarios no ayudan. La cifra clave: el 71% admite que la vida adulta se ha ralentizado por el aumento del coste de vida, y los 27 años son el nuevo horizonte simbólico. No es que no quieran; es que no pueden.

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La paradoja: niños para emanciparse, boomers para ahorrar

Ahora viene el giro que te va a dejar pensando. A pesar de retrasar la independencia, la Generación Z tiene hábitos financieros de señor mayor. Muchos empiezan a invertir en planes de pensiones a los 22 años, se sacan tarjetas de crédito responsables y buscan seguros de vida antes que los millennials. Sí, parece que la vida adulta les llega más tarde, pero cuando llega llega con los deberes hechos. Necesitan estabilidad económica porque saben que no habrá colchón familiar eterno. Así que ojo: son jóvenes para mudarse, pero viejos para ahorrar.

Por qué la culpa no es de la generación de cristal (es del precio del alquiler)

Si comparamos con otras épocas, el problema no es que la Generación Z sea más perezosa. La precariedad laboral y el mercado de la vivienda han cambiado las reglas del juego. Hace 30 años un sueldo medio permitía alquilar con dignidad; hoy toca compartir piso hasta los 30. El dato del 27 no es un capricho: es la edad a la que, estadísticamente, muchos empiezan a tener ingresos estables y ahorros suficientes para plantearse volar solos. Lo curioso es que, pese a todo, no caen en el desánimo: planifican su futuro con más conciencia que otras generaciones. Y eso merece un aplauso, no un juicio.

🧠 Para soltarlo en la cena

La adultez depende de la independencia económica, no de la edad.