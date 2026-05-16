Marvel Tõkon: Fighting Souls – todos los personajes confirmados (lista completa)

Faltan menos de tres meses para que Marvel Tõkon: Fighting Souls desembarque en PS5 y Arc System Works ya ha revelado a bocajarro los 16 luchadores que formarán el plantel inicial. Seis meses después de aquel primer teaser que nos dejó con la ceja levantada, la compañía japonesa ha decidido que lo mejor era soltar la lista entera y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y, vaya, da tela que cortar. Junto a clásicos como Spider‑Man o Wolverine, hay decisiones que harán que más de uno se rasque la cabeza. Mientras unos esperaban el típico roster al estilo Marvel vs Capcom, Arc System Works ha optado por un elenco que mezcla vacas sagradas con personajes que no salen ni en los memes. Estos son todos los confirmados, con estatura y edad —el dato friki que nos gusta—, y nuestro veredicto rápido.

Los que no podían faltar (y los que ni el Doctor Extraño esperaba)

Arrancamos con Capitán América e Iron Man. El abuelete de los 105 años (larga vida al suero del supersoldado) será el personaje amable para quien entre de nuevas en el juego; Iron Man luce un casco que no habría desentonado en un anime de mechas de los noventa —gracias, Arc System Works, por ese guiño otaku—. Spider‑Man y Wolverine, los dos pesos pesados, tampoco fallan. Si faltara alguno de ellos, alguien en Marvel habría ardido en una pira de fans.

Pero luego está Ghost Raider, un héroe de nicho que prácticamente solo conocen los que se leyeron los crossovers más extraños de los noventa. O Peni Parker, esa Spider‑Gwen alternativa que Spider‑Verse nos enseñó y que, honestamente, seguía siendo una desconocida para el gran público. La apuesta más rara se la lleva The Promoter, una villana de los cómics tan nueva que ni los propios guionistas han tenido tiempo de aburrirla. Si Arc System Works quería enviar el mensaje de que esto no es otro Marvel vs Capcom, lo han clavado: aquí hay personajes que rozan lo experimental.

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Black Panther ha dado la sorpresa al traer a la versión de Shuri, no a T’Challa —una decisión que, llegados a este punto del multiverso, ya ni pestañea—. Magik viene con el hype que le ha dado Marvel Rivals y su Espada de Alma lista para cortar bytes. Ms. Marvel, la fangirl convertida en Vengadora, y Storm, diosa mutante del clima, ponen el equilibrio entre carisma y poder. Doctor Doom completa el pack de villanos con un ego que apenas cabe en el menú de selección.

Y luego está Danger, la Sala de Peligro de los X‑Men transformada en luchadora. Literalmente, una habitación que te pega. Si de pequeño te castigaban sin recreo, ahora imagina que el castillo hinchable decide darte una paliza. Cosas que solo pasan en 2026.

Qué dice esta plantilla del plan maestro de Arc System Works

La elección de personajes no es casual: Arc System Works está construyendo un juego de lucha que prioriza la variedad jugable por encima de la popularidad inmediata. Han incluido a gigantes como Hulk o Star Lord —cuyo carisma le debe más al UCM que a los cómics—, pero también a mutantes como Magik o Danger, cuyas mecánicas permitirán experimentar con tácticas poco habituales en el género. Es la misma filosofía que llevó a Guilty Gear a tener un plantel de diseños imposibles: que cada personaje sea un arquetipo único.

Eso sí, quien espere el típico fan service de reunir a todos los Vengadores de la película se va a llevar un chasco. La ausencia de Ojo de Halcón, Viuda Negra o Thor (de momento) es intencionada. El estudio japonés prefiere sorprender antes que repetir la fórmula. Y, visto el currículum de la casa, puede funcionar. Recuerda aquella vez que Dragon Ball FighterZ nos metió a Ginyu y su equipo en el plantel: muchos se rieron hasta que probaron el moveset.

¿Es arriesgado? Claro. Pero si alguien puede hacer que una Sala de Peligro sea divertida, son los que nos dieron a May en Guilty Gear. La fecha del 6 de agosto está marcada en rojo en el calendario de los fans de los fighting games, y cada nuevo tráiler promete un espectáculo visual. Puedes cotillear la ficha oficial del juego en PlayStation para ir abriendo boca.

DLCs, ausencias y la pregunta del millón

La lista no es definitiva. Arc System Works ya ha confirmado que habrá personajes adicionales mediante DLC, así que los que ahora echamos en falta pueden acabar llegando. Cíclope, el líder de los X‑Men, es el nombre que más suena entre los dataminers; un juego que da tanto protagonismo a los mutantes no puede permitirse dejar fuera al que lleva la visera. Tampoco sería raro ver a Rocket Raccoon o a Loki en un futuro pase de temporada, sobre todo si el juego vende bien.

Pero hay una cuestión que sobrevuela cada discusión: ¿de verdad nadie ha llamado a Thor? El Dios del Trueno es uno de los Vengadores más queridos y, de momento, brilla por su ausencia. Quizá lo reserven como as en la manga cuando el hype empiece a decaer. De momento, el plantel inicial nos deja con la agridulce sensación de que falta músculo clásico, pero sobra personalidad.

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Lo bueno es que el gaming japonés entiende muy bien el arte de los dlc. Si Guilty Gear Strive nos enseñó algo, es que cada nuevo añadido revitaliza la escena competitiva. Y con Marvel Tõkon, la escena competitiva promete ser una de las más ruidosas del próximo otoño.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Arc System Works ha apostado por un elenco que no deja indiferente: cuatro o cinco nombres seguros y el resto son apuestas de alto riesgo que, si salen bien, harán historia en el género. La ausencia de Thor me chirría, pero la presencia de Danger y The Promoter demuestra que aquí hay alguien que piensa fuera del molde —y eso, en 2026, es un bien preciado.

El resumen para vagos (TL;DR)