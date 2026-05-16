La hamaca con soporte de Lidl por 49 euros: se monta sin herramientas

Reconócelo, en cuanto aprieta el calor te entran unas ganas locas de tirarte en la terraza sin pensar en el dineral que cuesta un mueble de jardín como Dios manda. La terraza se ha convertido en el nuevo salón de casa, y amueblarla con cabeza sin arruinarte es casi un arte. Pues atento, porque Lidl acaba de lanzar una hamaca con soporte que te resuelve la papeleta por 49,99 euros y se monta sin herramientas. Te cuento por qué está volando de las estanterías.

Lo que trae esta hamaca para que sea un chollo de verdad

La nueva hamaca de Lidl está fabricada en algodón y poliéster, con una estructura de tubos de acero con revestimiento en polvo que aguanta hasta 100 kilos de peso. Las patas están diseñadas para no dañar el suelo, así que puedes plantarla en la terraza, el césped o en el salón si te da la venada. El montaje es un puntazo: no necesitas herramientas, ni taladro, ni maldecir. Es cómoda, resistente, y se guarda en un instante. Sí, lo de guardarla es otro plus, porque apenas pesa 12,4 kilos y viene con una bolsa de transporte. Perfecta para llevártela de camping o a casa de los suegros.

Según ha adelantado Trendencias, la hamaca luce un diseño de rayas azules que le da un toque marinero sin pasarse de moda. Vamos, que no parece de «saldo» ni mucho menos.

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Por qué el precio es un puntazo (y la competencia tiembla)

49,99 euros. Dilo en voz alta. Cuesta menos que una cena para dos en un italiano decente y te va a durar varias temporadas. Si buscas en Leroy Merlin o en Amazon modelos similares con soporte incluido, los precios bailan entre los 80 y los 120 euros. Así que sí, Lidl ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: darnos un chollo de esos que hacen que te sientas un poco espabilado.

La hamaca está disponible desde hoy 15 de mayo en las tiendas físicas y en la web de Lidl. Ojo, porque no hay una fecha de fin de promoción confirmada: lo habitual es que estos lanzamientos vuelen en cuestión de días y no repongan. Si te gusta, no te duermas.

Mi veredicto: ¿hamacazo o puro marketing veraniego?

Después de ver la ficha y el revuelo que ha montado en redes, me mojo: merece la pena. Lidl ya nos sorprendió el verano pasado con una tumbona reclinable que arrasó en los foros de cazadores de ofertas, y esta hamaca con soporte sigue la misma línea: funcional, bonita y a un precio que hace que te preguntes cómo narices le sacan rentabilidad.

Eso sí, si vives en un piso pequeño o tu terraza es más bien un balcón de dos macetas, igual el espacio juega en tu contra. Pero si tienes unos metros cuadrados al aire libre y te gusta leer al sol o echarte la siesta como un gato, es una inversión redonda.

🛒 Directo al grano

Precio: 49,99 €. Fecha de la promo: lanzamiento hoy 15 de mayo, sin fecha de fin confirmada —estará disponible hasta agotar existencias—. Sección donde encontrarlo: pasillo de muebles de jardín en la tienda física de Lidl o en su web oficial.

Así que ya sabes, si tienes terraza, balcón o simplemente un rincón al sol, esta hamaca puede ser tu mejor inversión de la temporada.