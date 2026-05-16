Subnautica 2 vende 2 millones de copias en sus primeras 12 horas de acceso anticipado

Dos millones de copias en doce horas. Sí, lo has leído bien. Con semejante arranque, Subnautica 2 no solo ha reventado las expectativas de su estudio, sino que ha convertido su acceso anticipado en un fenómeno al que pocos lanzamientos completos pueden aspirar. Casi 500.000 jugadores simultáneos en Steam dan fe de que el fondo del mar alienígena tira más que una roadmovie de las buenas.

Un acceso anticipado que no se siente como un early access

Unknown Worlds ha sacado pecho (y con razón). Desde el minuto uno, el juego se ha llenado de streamers, bases submarinas de diseño imposible y criaturas marinas que parecen salidas de una pesadilla de David Cronenberg. La cifra de ventas - 2 millones de unidades pulverizadas antes de que el sol diera la vuelta al globo - sitúa a esta secuela muy por encima de lo que cualquier editor habría soñado para un early access. Y eso que veníamos de un desarrollo con más curvas que el lecho oceánico.

El boca a boca ha funcionado como un torpedo. Los que probaron el original sabían que el terror a lo desconocido, mezclado con la libertad creativa de construir tu propio hábitat, era una combinación ganadora. La secuela afina ese equilibrio con un motor gráfico que hace brillar cada rayo de luz entre las algas, y una optimización que, por ahora, ha dejado los bugs en una anécdota casi entrañable. El juego de supervivencia submarina se ha convertido en el must play que nadie con una suscripción a Steam quiere perderse.

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La sombra de Krafton y el éxito contra todo pronóstico

Pese al ruido de pasillo sobre la tensa relación con su publisher coreano, el estudio ha logrado que el producto hable más alto que los dimes y diretes. Las críticas a Krafton por su modelo de monetización y sus decisiones editoriales no han empañado la acogida - de hecho, el boca a boca ha hecho de cortafuegos, con jugadores defendiendo la obra a capa y espada en foros y redes. Y mira que el género de supervivencia está saturado, pero aquí no hay fórmulas recicladas: la inmensidad del océano y el ingenio de la comunidad han creado un perfecto caldo de cultivo.

Las casi 500.000 personas simultáneas explorando las profundidades demuestran que el hambre por experiencias genuinas sigue intacta, incluso con un calendario de lanzamientos AAA que no da tregua. Los números hablan solos: en solo medio día, Subnautica 2 ha superado el récord absoluto del estudio y amenaza con colarse entre los títulos más jugados del año. (Sí, hay un doble espacio ahí; es lo que tiene nadar entre tiburones y teclados con prisa).

Por qué Subnautica 2 ha conectado tan fuerte (y qué significa para Unknown Worlds)

Aquí entramos en terreno pantanoso. El estudio ya sabía lo que era el éxito con la primera entrega, pero este pelotazo olímpico llega tras la salida de varios fundadores y una década de cambios de propiedad. La sombra de Microsoft y el posterior aterrizaje en Krafton generaron dudas y más de un meme entre los seguidores más acérrimos. Sin embargo, el contundente recibimiento del acceso anticipado deja claro que el alma del juego permanece intacta. Unknown Worlds ha logrado lo que parecía imposible: que una secuela en early access se sienta como una declaración de intenciones.

La comparación con otros fenómenos de supervivencia es inevitable. Títulos como Valheim o Sons of the Forest demostraron que un buen acceso anticipado puede catapultar un proyecto indie hasta cifras estratosféricas, pero Subnautica 2 lo ha hecho en tiempo récord y con un factor nostalgia que le da una capa extra de profundidad. ¿El único punto débil? La dependencia de Krafton y la incógnita de cómo se monetizará el juego completo. De momento, el hype está justificado y la comunidad responde con la cartera.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Con 2 millones de copias en 12 horas y picos de 500k jugadores, el fenómeno es real. La sombra del publisher y el lastre de los bugs típicos del early access le restan medio punto, pero el océano de Subnautica 2 es demasiado profundo como para no lanzarse de cabeza. Eso sí, cruza los dedos para que los micro-pagos no te arruinen el naufragio.

El resumen para vagos (TL;DR)