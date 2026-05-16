Camilla se opuso a la boda de Guillermo y Kate por 'plebeya': el libro que lo destapa

La reina Camilla no quería que Kate Middleton se casara con el príncipe Guillermo. Y no era un simple 'no me gusta'. Hablamos de un desprecio por su origen de clase trabajadora, de llamarla 'plebeya' y de calificar a su madre de 'oportunista de mal gusto'. Agárrate, que el libro Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen lo cuenta todo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Estamos ante una de las revelaciones más jugosas de la realeza británica en años: la actual reina consorte destapada como la gran villana de la historia de amor de Guillermo y Kate. El clasismo, el desprecio y la hipocresía de palacio en un solo libro. Esto arde en redes.

Qué dice exactamente el libro

Según el nuevo trabajo del biógrafo Christopher Andersen —disponible en la página oficial de la editorial—, Camilla fue una de las críticas más feroces de Kate Middleton antes de la boda. No lo disimulaba. 'No pensaba que estuviera a la altura, por así decirlo. Estaba por debajo de la sal. No tenía sangre aristocrática', recoge el libro.

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El desdén iba mucho más allá de un comentario de pasillo. La entonces esposa de Carlos creía de verdad que una futura reina debía casarse con un miembro de la realeza o, como mínimo, con un aristócrata británico. Kate, descendiente de mineros del carbón y con una madre que había sido azafata, no daba el perfil. Camilla lo veía clarísimo: para ella, Carole Middleton era una 'oportunista de mal gusto' y sabía 'reconocer a una trepadora en cuanto la veía'.

El desprecio por los orígenes de Kate

El libro detalla que la obsesión de Camilla era puramente clasista. Le molestaban las 'raíces de clase trabajadora' de Kate, que su madre hubiera crecido en una vivienda social y que su familia no figurara en la aristocracia. En la corte, ese tipo de comentarios no eran nuevos —la propia Diana los sufrió—, pero aquí la pulla venía de quien acabó ocupando el trono junto a Carlos.

Andersen asegura incluso que Camilla 'se opuso' formalmente al enlace entre Guillermo y Kate. No fue un rumor de criadas. Era su madrastra, en en la intimidad de palacio, con el peso que le daba ser la pareja del heredero. El dato ha reventado la conversación en X, donde muchos comparan este destape con el trato que la propia Camilla recibió en sus orígenes como amante del príncipe.

Por qué este drama sigue coleando 15 años después

La revelación llega en un momento en el que Camilla ya es reina consorte, y con Guillermo y Kate firmes como los futuros monarcas. El contraste entre la imagen pública de familia unida y lo que se cocía puertas adentro es lo que ha disparado el salseo. O sea, que mientras Camilla posaba en los balcones, por dentro pensaba que Kate no daba la talla.

Esta historia conecta de frente con el patrón histórico de la familia real británica: cada vez que entra una 'plebeya' (Diana, Kate, Meghan), el palacio se parte en dos bandos. La diferencia es que aquí la villana es la propia reina. Y eso, para un sector de internet, convierte el libro en un placer culpable de primera.

El precedente más parecido es el de Meghan Markle, aunque en aquel caso el rechazo vino aderezado con una dosis extra de racismo. Con Kate, la excusa era pura y dura el clasismo de rancio abolengo. El pinchazo irónico está en que Camilla, antes de ser duquesa de Cornualles, también fue la intrusa señalada durante décadas. La vida da muchas vueltas, incluso en Buckingham.

Nos quedamos con la pregunta de si veremos respuesta de los protagonistas. Ni Guillermo ni Kate van a comentar un libro de estas características, y Camilla seguro que opta por el silencio. Pero las redes ya están haciendo lo suyo: memes, hilos con capturas y el hashtag #CamillaTheSnob escalando posiciones. El salseo real tiene cuerda para semanas.

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