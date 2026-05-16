Las fotos ovnis desclasificadas que no te van a convencer (y por qué)

Reconócelo, tú también te has tragado algún vídeo de ovnis en YouTube a las tantas. A mí me ha pasado mil veces, y por eso cuando vi que el Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificaba otra tanda de fotos de FANIs (antes ovnis) pensé: «Esta vez sí, por fin veremos una nave en condiciones». Pues no.

Las esperadas imágenes, que algunos ya venden como «pruebas secretas de vida extraterrestre», son en realidad una colección de manchas blanquinegras, píxeles del tamaño de un puño y reflejos de lente que parecen sacados de una cámara de videovigilancia de gasolinera. Vamos, lo más parecido a un expediente paranormal de mercadillo.

El gran despliegue que terminó en borrón y cuenta vieja

Las fotos desclasificadas de FANIs no enseñan naves, enseñan los límites de la tecnología óptica militar. Entre las supuestas «anomalías aéreas» hay desde motas borrosas que recuerdan a una webcam del 2004 hasta algún objeto más definido que, con un poco de suerte, podría ser un dron, un globo aerostático o, con mucha imaginación, un dirigible. Nada que invite a llamar a Mulder.

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Lo irónico es que la mayoría de estas tomas proceden de cámaras térmicas y sensores que, por muy avanzados que sean, también sufren artefactos de compresión, suciedad en la lente y ruido electrónico. Es decir, lo que vemos son puntos blancos y negros que aparecen porque las cámaras, como todas, tienen sus cosillas. Y algunos aún se emocionan como si fuera un mensaje interestelar.

La jugada maestra de vender humo como ciencia

Lo realmente espectacular de esta desclasificación no son los FANIs, sino la capacidad de Washington para montar una operación de márketing planetaria con cuatro fotos pixeladas. Según Microsiervos, la web oficial registró unos 340 millones de visitas en doce horas. Cientos de millones de personas analizando concienzudamente imágenes que parecen tomadas con un Nokia 6600. Cualquier campaña de publicidad mataría por esos números.

Y ojo, que aquí no hablo de ocultar la verdad. Hablo de que el misterio vende más que una respuesta aburrida. Si el Pentágono dijera «era suciedad en el sensor» no habría noticia; si dice «seguimos investigando», sí. Y así se mantiene viva la leyenda.

No es conspiración, es expectativa desmedida

Entiendo la ilusión. A todos nos gustaría ver una foto nítida de un platillo volante, pero la realidad es que las mejores «pruebas» ovni de la historia —desde el caso del lago de Cote hasta los vídeos del Pentágono— siempre han sido igual de decepcionantes al escrutinio. La ciencia no avanza con borrones: necesita datos repetibles y evidencia firme.

Así que, mientras llega (o no) la foto en 4K, recuerda que hay una explicación mucho más sencilla para esos puntitos blancos en el visor térmico: las lentes militares se ensucian igual que las de cualquier turista en agosto. Y con eso no llenamos titulares, pero sí nos ahorramos comprar la camiseta de «yo quiero creer».

🧠 Para soltarlo en la cena

Las fotos ovni desclasificadas son manchas, no pruebas de aliens.