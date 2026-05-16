Despertar a 580 metros de profundidad con los pulmones colapsados y un cronómetro de 13 minutos no es un bug: es la carta de bienvenida de Subnautica 2. Unknown Worlds ha soltado el acceso anticipado hoy mismo —15 de mayo de 2026— y lo hace sin tutoriales, sin piedad y con un planeta nuevo llamado Proteus que deja claro desde el primer segundo que no te quiere aquí. Por 29,99 euros en Steam (o sin despeinarte si tienes Game Pass) ya puedes sumergirte en un océano alienígena con dos soles, un gigante gaseoso en el cielo y una fauna que te tratará como a un intruso.

Proteus: un planeta que te odia con argumentos biológicos

La gran novedad, y la que más ruido va a hacer durante los próximos años, es el sistema de adaptaciones genéticas. Aquí no basta con cocinar un pez y zamparlo: tu fisiología humana rechaza casi todo. Tienes que meter la mano en orbes biológicos pesadillescos, dejar que enzimas alienígenas reescriban tu organismo y, literalmente, emparentarte con la flora local. El juego te suelta una frase que hiela: “Esta orbe es ahora tu pariente”. Es la primera vez que veo una progresión planteada como una negociación biológica, y me parece la idea más bonita que ha parido la supervivencia submarina en años. Eso sí, el planeta no perdona: la presión te aplasta los pulmones, el calor te cuece a fuego lento si bajas sin preparación, y las medusas eléctricas te fríen en cuanto te descuidas.

Noah, la IA que promete salvarte y luego te borra la memoria

La narrativa se cuece a fuego lento a base de cajas negras de colonos muertos. Noah se presenta como tu aliada, pero a las pocas horas empieza a dar mal rollo. Una IA “congelada” con permiso para resetear tu memoria si te vuelves incontrolable, según cuenta un tal Chap en un PDA. Hay algo profundamente turbio en saber que tu única amiga puede decidir que esta versión de ti no sirve. Junta esto con el síndrome del campo del laberinto, una especie de enfermedad mental que te llama hacia un árbol enorme en la superficie, y tienes un horror cósmico dosificado con cuentagotas. Las piezas las tienes que reconstruir tú, y la sensación de que algo va muy mal se pega a la piel como la salitre. Entre tanto, el cooperativo para cuatro jugadores funciona de salida con crossplay PC/Xbox, y puedes convertir una partida en solitario en una colectiva sobre la marcha sin mandar al traste la historia.

Publicidad

El cooperativo y el acceso anticipado: dos carriles que se cruzan (o chocan)

Aquí es donde hay que poner las cartas sobre la mesa. Unknown Worlds repite que esto no es un juego terminado, sino un early access que durará entre dos y tres años. La hoja de ruta promete nuevos biomas, criaturas, módulos para el Tadpole y arcos narrativos; pero también dice que la versión 1.0 llegará en 2028 o 2029. El estudio tiene el pedigrí necesario para cumplir: el Subnautica original es un clásico que no pide permiso. Sin embargo, lanzar ahora una experiencia cooperativa tan ambiciosa es un órdago. Mantener la sensación de aislamiento que define la saga mientras metes a tres colegas en la misma partida es como pedirle a una novela de Lovecraft que sea apta para una fiesta de pijamas. Lo veremos con calma, pero de momento las bases están y huelen bien. Eso sí, quien busque una historia cerrada hará bien en esperar al roadmap completo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La base que llega hoy da para muchas horas, la adaptación genética es un hallazgo y el misterio de Noah engancha. Pero es un early access con fecha de caducidad larguísima y el cooperativo aún tiene que demostrar que no rompe la magia. Si no te importa esperar dos años, mejor; si te tienta ya, el precio de entrada es de derribo.

El resumen para vagos (TL;DR)