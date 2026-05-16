Los médicos madrileños tienen nueva IA en sus consultas: Google también quiere entrar en los hospitales

¿Cuándo fue la última vez que tu médico tomó una decisión apoyado en inteligencia artificial? Probablemente antes de lo que imaginas, porque en Madrid ese momento ya ha llegado. Mientras la mayoría de pacientes siguen viendo la consulta como siempre, por debajo corre una transformación silenciosa que va a cambiar la medicina tal como la conocemos.

Y en esa carrera, Google no está mirando desde fuera. La empresa de Mountain View lleva más de un año construyendo modelos de IA diseñados específicamente para leer imágenes médicas, transcribir diagnósticos y razonar sobre historiales clínicos. La pregunta ya no es si la IA llegará a los hospitales españoles, sino quién va a controlar esa tecnología.

Google lleva meses preparando su IA para los médicos

En mayo de 2025, durante la conferencia Google I/O, la compañía presentó MedGemma: una familia de modelos de inteligencia artificial construidos específicamente para comprender texto e imágenes médicas. No era un experimento menor: Google lo lanzó como código abierto para que hospitales, investigadores y desarrolladores de todo el mundo pudieran adaptarlo a sus necesidades reales.

Publicidad

En enero de 2026, Google actualizó el modelo principal a MedGemma 1.5 4B, con capacidades mejoradas para analizar tomografías computarizadas, resonancias magnéticas e histopatología. Al mismo tiempo, presentó MedASR, un modelo de reconocimiento de voz optimizado para el dictado médico que transcribe conversaciones entre médico y paciente con una precisión muy superior a las herramientas generalistas.

Google y MedGemma: así funciona la IA que quiere entrar en las consultas

Google ha diseñado estos modelos para que los desarrolladores los integren en aplicaciones clínicas reales: desde la lectura automatizada de pruebas de imagen hasta la generación de conversaciones médico-paciente en tiempo real. MedGemma se basa en la arquitectura Gemma 3 y se ofrece en dos versiones: una multimodal de 4.000 millones de parámetros capaz de procesar texto e imágenes, y otra de 27.000 millones orientada al razonamiento clínico avanzado.

El propio Google advierte que MedGemma no está listo para uso clínico directo sin validación adicional. Su papel es proporcionar una base sólida que cada institución médica debe adaptar y certificar antes de aplicarla en pacientes reales. Esa cautela no frena la apuesta: los modelos son gratuitos y están disponibles tanto en Hugging Face como en Google Cloud.

Madrid ya lo está haciendo: IA en hospitales públicos desde mayo 2026

Mientras Google avanza en el laboratorio, Madrid actúa sobre el terreno. Las Consejerías de Digitalización y Sanidad de la Comunidad de Madrid anunciaron el 4 de mayo de 2026 la implantación de inteligencia artificial en hospitales públicos para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata y de mama. El sistema analiza resonancias magnéticas multiparamétricas y mamografías en 2D y 3D mediante algoritmos de aprendizaje profundo.

El impacto ya es tangible: la IA realiza segmentación de órganos, medición de nódulos y detección de lesiones, reduciendo el tiempo de lectura de pruebas y generando informes más consistentes. Si los resultados de la fase piloto son positivos, la Comunidad prevé extender el uso a más centros sanitarios a partir del verano de 2026. El objetivo no es reemplazar al radiólogo, sino quitarle el trabajo repetitivo para que se concentre en lo que importa.

El dinero y el tiempo le dan la razón a esta apuesta

España no está improvisando en este terreno. En noviembre de 2025, el Gobierno abrió la convocatoria RedIA Salud, una línea de ayudas de 50 millones de euros para financiar proyectos de inteligencia artificial en todas las fases de la atención sanitaria, desde el diagnóstico hasta la gestión hospitalaria. Es la mayor apuesta pública de la historia reciente para llevar la IA a los centros de salud españoles.

En Madrid, además, la Comunidad lleva meses intentando desplegar IA para transcripción clínica en Atención Primaria: el objetivo es que médicos de familia y pediatras puedan dictar sus notas y que el sistema las transcriba automáticamente al historial del paciente. Aunque la primera licitación tuvo que repetirse, el proyecto sigue adelante con una segunda convocatoria activa en 2026.

Publicidad

Proyecto Ámbito Estado en 2026 MedGemma 1.5 4B (Google) Imagen médica y texto clínico Disponible para desarrollo IA diagnóstico cáncer (Madrid) Próstata y mama en hospitales públicos Fase piloto activa IA transcripción clínica (Madrid) Atención Primaria (médicos de familia) Segunda licitación en curso MedASR (Google) Dictado y conversación médico-paciente Disponible para desarrollo RedIA Salud (Gobierno España) Toda la cadena sanitaria 50M€ en convocatoria abierta

Google y los hospitales españoles: el encuentro que viene

Lo que está pasando en 2026 es solo el prólogo. Google no compite directamente con los sistemas sanitarios públicos: ofrece los modelos base y deja que hospitales, startups y administraciones los adapten a sus realidades. Eso significa que MedGemma puede acabar funcionando dentro de la sanidad madrileña, o andaluza, o catalana, sin que los pacientes sepan que hay tecnología de Google detrás del informe de su radiólogo.

El consejo práctico para cualquier paciente es claro: preguntar en su centro de salud qué herramientas de IA están usando ya no es una pregunta futurista, es una pregunta legítima del presente. La tecnología está aquí, Google está apostando fuerte por ella, y Madrid ya ha dado el primer paso real. Quien se adapte antes, atenderá mejor.