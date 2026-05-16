Mapa de ayudas para coche eléctrico 2026: plazos y cuantías por comunidad

Si estás dando vueltas a comprar un coche eléctrico este año, no vayas a ciegas. Las ayudas nacionales siguen siendo de hasta 7.000 euros, pero cada comunidad autónoma tiene sus propios plazos y extras fiscales. Y con las fechas de cierre que se mueven casi cada trimestre, saber cuándo pedir la tuya puede ser la diferencia entre pagar 30.000 euros y pagar 23.000. Vamos al grano.

¿Cuánto te pueden dar y qué requisitos hay?

El plan MOVES III (el gran programa de ayudas a la movilidad eléctrica que gestiona el IDAE) sigue en pie en 2026. La subvención base para un turismo eléctrico puro es de 4.500 euros, pero si achatarramos un coche viejo la ayuda sube hasta 7.000 euros. Para híbridos enchufables la cifra baja: 2.500 sin achatarramiento y 5.000 con él. También cubren furgonetas, motos eléctricas y puntos de recarga.

¿El truco? El dinero no sale de una única ventanilla. La tramitación la llevan las autonomías, así que el presupuesto se reparte por comunidades y puede agotarse en semanas. Los ingresos máximos para optar no suelen ser un problema: en general, 70.000 euros al año para un solicitante individual y hasta 90.000 para unidades familiares. Si te pasas de ahí, mala suerte.

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El mapa comunidad por comunidad: cuándo y cuánto te llevas

Según el mapeo que publica El Economista, la foto en mayo de 2026 es la siguiente. En Madrid, la convocatoria actual cierra el próximo 30 de septiembre; además, la Comunidad descuenta el 100% del impuesto de matriculación (ahorro de hasta 1.800 euros). Cataluña añade una deducción en el IRPF del 10% del coste del vehículo y mantiene su línea MOVES abierta sin fecha de cierre firme, aunque el presupuesto se revisa cada trimestre.

En Andalucía el plazo llega hasta el 31 de octubre y solo para vehículos de hasta 45.000 euros antes de IVA. La Comunidad Valenciana es de las más rápidas: el presupuesto de 2025 se agotó en marzo, así que toca estar atento en septiembre, cuando suelen abrir la nueva convocatoria. Galicia, por su parte, prima los coches de menos de 30.000 euros y cierra en diciembre. El resto de comunidades (País Vasco, Aragón, Castilla y León, etc.) replican el esquema nacional con pequeños matices, casi siempre en plazos de seis a nueve meses.

¿De verdad conviene un eléctrico ahora? La letra pequeña que nadie te lee

Las cuentas han cambiado. En 2023, una subida del Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) podía tumbar cualquier presupuesto familiar; hoy, con los tipos algo más asentados, la decisión de comprar un eléctrico gira sobre todo en torno al ahorro en combustible (entre 600 y 900 euros al año) y al miedo a las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones, las áreas urbanas con restricciones de tráfico). Pero la letra pequeña muerde.

Un fallo administrativo en la solicitud (factura mal fechada, concesionario no adherido, achatarramiento no acreditado) deja fuera a uno de cada seis solicitantes, según las cifras del Tribunal de Cuentas de 2025. Y, por si fuera poco, muchas comunidades pagan la ayuda a mes vencido, así que puedes adelantar los 7.000 euros y esperar casi un año para cobrarlos. No es para entrar en eco-ansiedad, pero sí para preparar la cartera.

La comparativa con las ayudas al alquiler joven es inevitable: allí había 250 euros al mes y plazos prorrogados; aquí, en movilidad, las ayudas son más generosas pero también más farragosas. Mi consejo es que revises la web de tu agencia autonómica de energía antes de reservar coche, y que cruces los dedos para que el presupuesto no vuele.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Varía por comunidad. La mayoría cierran entre septiembre y diciembre de 2026, pero el presupuesto se agota a menudo mucho antes.

Varía por comunidad. La mayoría cierran entre septiembre y diciembre de 2026, pero el presupuesto se agota a menudo mucho antes. Quién puede pedirlo: Personas físicas con residencia en la comunidad y renta acreditada, además de empresas o autónomos.

Personas físicas con residencia en la comunidad y renta acreditada, además de empresas o autónomos. Cuánto: Entre 2.500 y 7.000 euros para turismos eléctricos, según achatarramiento. Deducciones extra en IRPF en algunas CC.AA.

Entre 2.500 y 7.000 euros para turismos eléctricos, según achatarramiento. Deducciones extra en IRPF en algunas CC.AA. Dónde se solicita: En la página web de la agencia de energía de tu comunidad. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) centraliza la información y redirige a cada convocatoria.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)