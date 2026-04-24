Ni Teresa ni Alejandra: Terelu Campos aclara el misterio del nombre de su nieta

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se preparan para ampliar su familia nuevamente. Tras la llegada de su primer hijo, la pareja ha confirmado con gran entusiasmo que esperan una niña. Esta revelación ha desatado una ola inmensa de rumores sobre cómo se llamará la pequeña, apuntando muchas de las miradas hacia un posible homenaje a la inolvidable María Teresa Campos o a la propia madre. Sin embargo, para despejar dudas, Terelu Campos ha tomado la palabra y ha dejado las cosas muy claras ante los micrófonos de la prensa.

Terelu Campos frena en seco los rumores sobre el homenaje familiar

Terelu Campos dicta sentencia sobre el segundo embarazo de su hija Alejandra Rubio con Carlo Costanzia | Fuente: Telecinco

En medio de la expectación que genera cada paso que da esta joven pareja, Terelu Campos ha decidido pronunciarse públicamente para aportar algo de luz. Como colaboradora habitual en el espacio televisivo '¡De Viernes!', la presentadora conoce perfectamente cómo funcionan los engranajes de la información y no ha dudado en atender a la prensa para aclarar la situación. Los reporteros, buscando la confirmación de un tributo a la matriarca del clan, le lanzaron una pregunta muy directa: “¿El nombre de Teresa entra en la ecuación?”.

Frente a esta interrogante, Terelu Campos fue sumamente sincera, desactivando cualquier especulación prematura que estuviera sobre la mesa. Su respuesta fue rotunda: “No hay quinielas, que yo sepa”. Con esta breve pero firme afirmación, demuestra que los futuros padres prefieren mantener este proceso en la más estricta intimidad.

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Además, la comunicadora quiso marcar una gran diferencia entre este segundo embarazo y la experiencia previa con su primer nieto. Como seguramente recordarás, el nacimiento del pequeño Carlo a principios de 2024 siguió una ruta muy predecible en cuanto a su denominación. Por ello, la abuela puntualizó ante los medios de comunicación: “El otro estaba muy claro porque era una tradición familiar, pero este...”. De este modo, confirma que en esta ocasión el lienzo está completamente en blanco y que Alejandra y su pareja.

El inesperado anuncio en redes y la emoción de Carlo Costanzia

El inesperado anuncio en redes y la emoción de Carlo Costanzia | Fuente: Telecinco

El proceso de este segundo embarazo, que ya roza las veinte semanas de gestación, está dejando momentos emotivos para la pareja. A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido compartió el instante exacto en el que ambos descubrían que el bebé que viene en camino es una niña, provocando una reacción inmediata e inolvidable en su chico.

El hijo de Mar Flores no pudo contener la emoción y rompió a llorar al conocer la noticia, demostrando el momento de inmensa felicidad y consolidación afectiva que atraviesan en la actualidad. A sus veintiséis años, y con una relación que se ha afianzado a pasos agigantados desde aquel comentado primer embarazo, la hija de Terelu Campos acompañó el vídeo con un texto que refleja a la perfección su sorpresa inicial y su profundo amor: “No lo esperábamos para nada. Estábamos completamente equivocados, pero…. Tus papis te esperan, pequeña”.

El retiro mediático de Alejandra para proteger su salud y su embarazo

La verdad sobre el segundo embarazo de Alejandra Rubio | Fuente: Telecinco

Lidiar con la presión pública diaria no es tarea sencilla, especialmente cuando te encuentras justo en el ecuador de un embarazo. Consciente de ello, Alejandra tomó recientemente una decisión bastante drástica para proteger su bienestar y el desarrollo de su futura hija. La joven comunicó de manera oficial su salida del programa 'Vamos a ver', argumentando ante su público que se sentía “superada” por la situación y que necesitaba rodearse de un ambiente de calma total.

Sobre este necesario retiro mediático, Terelu Campos ha querido tranquilizar a todos los seguidores, aportando detalles precisos sobre la evolución de su hija. La orgullosa abuela explicó ante las cámaras de los periodistas cómo avanza este cuarto mes de gestación: “Alejandra está bien, va poco a poco. Como pasó mucho estrés, tiene que recuperarse poco a poco; está bien, y la bebé está muy bien”.

Esta versión familiar ha sido respaldada íntegramente por su yerno. Durante una de sus recientes intervenciones ante la prensa, Carlo Costanzia fue preguntado expresamente por el estado actual de su pareja tras alejarse de los focos. El actor y modelo respondió con total seguridad: “Está bien, está bien”. Además, subrayó que el hecho de mantenerse apartada de los platós de televisión le ha proporcionado “mucho menos estrés”, confirmando que la decisión de pausar su carrera profesional ha sido un acierto.