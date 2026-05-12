Stellar Blade 2 multiplataforma: Shift Up confirma la autopublicación y el adiós a la exclusividad

Shift Up ha decidido volar sola y llevarse Stellar Blade 2 a todas partes. El estudio coreano que en 2024 nos dejó con la boca abierta con el hack and slash de Eve ha confirmado en una reciente reunión con inversores que la secuela será autopublicada y, atención, multiplataforma desde el día uno. Adiós a la exclusividad con PlayStation. O casi.

La noticia la ha destapado VGC, que recogió las declaraciones del estudio donde explican que quieren 'llegar a una audiencia global desde el primer día'. Traducción libre: Stellar Blade 2 aterrizará también en Xbox y posiblemente en Switch 2, además de en PS5 y PC. El primer juego fue exclusivo temporal de la consola de Sony porque fue la propia Sony quien lo editó y publicó. Ahora Shift Up quiere el control total de la criatura.

Lo que ha confirmado Shift Up (y lo que aún guarda en la nevera)

En la reunión con los inversores, los responsables de Shift Up fueron bastante transparentes sobre el cambio de estrategia. 'A partir de este próximo título, Shift Up pasará a ser un servicio propio', declararon, añadiendo que esto les permitirá 'liderar estrategias de marketing que reflejen plenamente la identidad distintiva de la franquicia'. Vamos, que quieren mimar el universo de Stellar Blade sin que nadie les diga cómo.

Publicidad

¿Lo mejor? El desarrollo de Stellar Blade 2 'va viento en popa', según sus propias palabras. No hay fecha de lanzamiento ni ventana aproximada, pero el estudio ya está formulando una 'estrategia de comercialización óptima diseñada para maximizar las ventas'. A mí esto me suena a que tienen entre manos algo gordo y no quieren que se les escape ni un euro en exclusividades ajenas. La ambición se masca.

Por qué es un movimiento arriesgado… y también muy lógico

Autopublicar un AAA siendo un estudio que hasta ahora dependía del músculo financiero de Sony no es cualquier cosa. Shift Up se mete en terreno pantanoso: distribución global, campañas de marketing sin el paraguas de una multinacional, relación directa con las plataformas… Es como pasar de tocar en una orquesta a montar tu propio sello discográfico. Pero los coreanos tienen un as en la manga: la base de fans del primer Stellar Blade es sólida y el boca a oreja funcionó de maravilla.

Y luego está el factor multiplataforma. Si de verdad consiguen lanzar en PS5, Xbox, Switch 2 y PC a la vez, el pastel de ventas potenciales se multiplica por varios dígitos. Sony pierde un exclusivo, pero el resto del ecosistema gana un juegazo que, de momento, pinta a secuela bien cocinada. El dato que todos esperamos es cuándo veremos el primer tráiler.

El precedente que lo explica todo: de Ninja Gaiden al Summer Game Fest

No es la primera vez que un estudio asiático rompe con el paraguas de una gran editora para volar por su cuenta. Ya pasó con Team Ninja y Koei Tecmo en según qué proyectos, y más recientemente con los chicos de Shift Up, que vieron cómo la versión de PC del primer Stellar Blade llegaba meses después por aquel acuerdo de exclusividad temporal. Aprender del pasado y soltar lastre antes de tiempo es de listos.

La gran incógnita ahora mismo es si Shift Up aprovechará el Summer Game Fest 2026 para mostrar el primer gameplay. Las especulaciones están servidas y en la comunidad ya hay quien cruza los dedos para que Geoff Keighley saque a Eve a escena en junio. Si el desarrollo va tan fino como dicen, el momento es perfecto. Eso sí, publicar por tu cuenta también significa que si algo sale mal, no hay a quién mirar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Perder la exclusividad es una victoria para todos los jugadores excepto para los fans más acérrimos de PlayStation, y Shift Up ha demostrado con el primer Stellar Blade que sabe hacer las cosas bien. La incógnita es si tendrán músculo para una campaña global sin ayuda de Sony — confiemos, pero con un ojo en el presupuesto de marketing.

El resumen para vagos (TL;DR)