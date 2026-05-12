Zara lanza las sandalias con tachuelas para verano 2026: planas, rockeras y a 29,95 €

Reconócelo, encontrar unas sandalias planas que no parezcan de señora mayor y que aguanten un día entero de pateo sin rozaduras es misión imposible. Hasta ahora. Porque Zara acaba de lanzar las sandalias con tachuelas que prometen ser el calzado viral del verano, y cuestan 29,95 €. Lo he visto en la web y tengo que confesar que me han gustado mucho más de lo que esperaba.

Así son las sandalias con tachuelas de Zara que prometen ser las más cómodas

Hablamos de un diseño de pala con aro en el dedo, silueta minimalista y ese aire de sandalia romana que tanto pega en los looks estivales. La clave está en las tachuelas: de distintos tamaños y repartidas sin recargar, aportan un puntito rockero muy sutil. Como si alguien hubiese pensado en un básico de armario que no fuera aburrido, y le hubiese dado el toque justo para que destaque sin necesidad de gritar. Según ha adelantado Trendencias, tienen toda la pinta de convertirse en el calzado 24/7 de la temporada, porque combinan con absolutamente cualquier prenda de verano y no son para nada clásicas.

Las tienes ya en la web de Zara y en tiendas físicas. Yo ya estoy viendo a más de una con ellas, y no me extraña.

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Por qué nos han gustado (y cómo combinarlas sin caer en el exceso)

Lo mejor de estas sandalias es que entienden el equilibrio. Las tachuelas no son de las que asustan; son más bien un detalle que le da luz a un zapato plano que, sin ellas, podría ser demasiado simple. Por suerte, el tacón plano las hace lo bastante cómodas para un día entero de pateo sin rozaduras. Y quien dice pateo, dice el paseo de después de comer o el recado express que se alarga tres horas.

Para estilismos, nosotras ya las estamos fichando con un vestido blanco de cuadros de Lefties que cuesta 19,99 € y va de lujo. Ese combo entre minimalismo y estilo cañero es justo lo que necesitamos para no ir siempre igual. También puedes meterlas con unos shorts vaqueros y camiseta blanca, o con un pantalón de lino para una cena informal. La cuestión es que funcionan prácticamente con todo el armario de verano.

¿Merecen la pena los 29,95 €? La opinión que nadie te cuenta

Vamos a hablar claro: 29,95 euros no es un chollo, pero tampoco es un precio desorbitado para Zara, sobre todo teniendo en cuenta que otras sandalias con tachuelas de marcas más premium se van fácilmente a los 50 o 60 euros. Aquí tienes un diseño con personalidad, en piel sintética y con una suela que parece aguantar bien —por las fotos y los primeros comentarios que corren por redes—. No es la típica sandalia que se despega a la tercera puesta.

A mí me gana que no son ni tan rockeras como para llevarlas solo a un concierto ni tan clásicas como para que las jubiles en septiembre. Son un básico de armario que no es aburrido, y eso es justo lo que andamos buscando cuando el termómetro sube de los 25 grados. Si eres de las que valora la comodidad sin renunciar a un toque distinto, yo creo que sí, que merecen la pena.

🛒 Directo al grano

Precio: 29,95 €. Sin rebajas, es precio de lanzamiento. Fecha de la promo: no hay, forma parte de la colección actual de primavera-verano 2026. Sección donde encontrarlo: calzado de mujer en Zara.com y en tiendas físicas.