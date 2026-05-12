Rodrigo De Paul y Tini Stoessel enseñan el anillo de bodas y las redes estallan

Rodrigo De Paul ha enseñado el anillo de compromiso que le ha regalado a Tini Stoessel, y las redes han estallado.

Qué ha pasado exactamente: el anillo que lo cambia todo

La imagen ha corrido como la pólvora. Rodrigo De Paul, el centrocampista de la selección argentina, ha publicado en sus stories de Instagram una foto de la mano de Tini luciendo un anillazo de diamantes. La cantante, con el gesto de morderse el labio, parece decir "sí" sin palabras. La publicación no lleva texto, solo un emoji de corazón, pero el mensaje está clarísimo: se casan.

El detalle que todo el mundo se ha saltado es que Tini llevaba el anillo ya en los últimos eventos públicos, pero nadie lo había pillado hasta que Rodrigo lo ha mostrado sin disimulo. La pareja más seguida del fútbol argentino ya ha dado el paso definitivo.

Publicidad

Por si fuera poco, fuentes cercanas a la familia Stoessel, según apuntan desde Caras y otros portales argentinos, aseguran que la pedida fue hace un par de semanas, durante un viaje relámpago a París. Nada de escenarios improvisados: cena privada y anillo de la joyería que todo famoso sueña. Un golazo en el momento perfecto.

Por qué todo el mundo habla de una boda inminente

Si algo tienen claro los seguidores de "La Tri" es que Tini y Rodrigo no son de perder el tiempo. Se conocieron en 2022, cuando ella estaba en plena separación de Sebastián Yatra y él en pleno Mundial. Desde entonces, han compartido casa, perro y y hasta tatuajes. La velocidad de esta relación siempre ha sido de vértigo, pero nadie esperaba el anillo tan rápido.

En redes, el timeline es un hervidero. Los fans argentinos ya están bromeando con que el enlace podría ser en el próximo parón de selecciones, y no faltan comentarios tipo "si ganamos la Copa América, la boda es doble celebración". Una locura, pero así está el patio.

Tini, por su parte, ha guardado silencio. Su último post en Instagram es de hace tres días y muestra un ensayo en el estudio. La cantante maneja los tiempos con la misma maestría que un single perfecto, y seguro que su siguiente movimiento será un comunicado o una foto conjunta con la fecha.

¿Boda a la vista o solo un susto bonito?

Ver a un futbolista de élite comprometerse a los 30 años no es noticia, pero cuando la pareja tiene el foco mediático tan encima, cada joya se convierte en trending topic. La diferencia con otros matrimonios express del fútbol está en la naturalidad con que lo han llevado. No ha sido una filtración de paparazzi ni un anuncio pactado con una revista, ha sido un story íntimo. Eso les da una pátina de verdad que otras parejas no logran.

Recordemos el caso de Mauro Icardi y Wanda Nara, o incluso el de Piqué y Shakira, donde los anillos llegaron tras años de convivencia. Aquí, en apenas dos años, ya hay perro, mudanza y anillo. Este romance ha ido a toda velocidad.

Yo creo que la boda es real y se celebrará este mismo año, probablemente en Buenos Aires, rodeada de las dos familias. Tini ya dijo hace meses en una entrevista que quería ser madre joven, y Rodrigo tiene una hija con su expareja, así que los planes de formar una familia encajan. Si algo nos ha enseñado esta pareja es que no se andan con tonterías. Estaremos pegados al móvil para la próxima pista. Mientras tanto, a seguir dándole al corazoncito en Instagram.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)