AEMET activa la alerta en Galicia

La inestabilidad atmosférica, producto de la borrasca localizada al oeste de Portugal, marca el inicio de esta semana con lluvias significativas en el norte de España. Este fenómeno meteorológico, que afecta principalmente al área cantábrica, Galicia, Castilla y León, y el norte de Extremadura, trae consigo precipitaciones persistentes y la posibilidad de tormentas, generando un impacto notable en las actividades diarias y en la agricultura de estas regiones. Es crucial que las autoridades y los ciudadanos estén preparados para afrontar estas condiciones climáticas adversas, tomando las precauciones necesarias para minimizar los riesgos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos y pronósticos detallados, destacando la importancia de estar informados y preparados ante la variabilidad del clima. La presencia de niebla matinal en zonas de montaña y la posibilidad de nevadas en cotas altas añaden complejidad al panorama.

INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA Y LLUVIAS PERSISTENTES

La llegada de una borrasca al oeste de Portugal ha desencadenado un episodio de inestabilidad atmosférica que se manifiesta en forma de lluvias persistentes en diversas regiones de España. Las áreas más afectadas son el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura, donde se espera que las precipitaciones comiencen desde la madrugada y continúen a lo largo del día, acompañadas ocasionalmente de tormentas. Esta situación meteorológica requiere una atención especial, ya que puede provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y otros incidentes relacionados con el exceso de agua.

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Las lluvias no se limitan al norte del país, sino que también se extenderán a varios puntos de la meseta norte y del área cantábrica. Esto implica que una amplia zona de España se verá afectada por este episodio de inestabilidad, lo que aumenta la necesidad de estar informados y preparados. La presencia de temperaturas frescas para la época del año agrava la sensación de incomodidad y puede afectar a la salud de las personas más vulnerables, como niños y ancianos.

La AEMET ha emitido un aviso amarillo para Galicia debido a la previsión de lluvias y tormentas fuertes en las provincias de A Coruña y Lugo, especialmente en el interior. Este aviso implica que existe un riesgo importante de que se produzcan incidentes relacionados con el clima, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Además, se prevén nevadas en entornos de montaña del norte peninsular por encima de los 1.800-2.000 metros, lo que puede dificultar la circulación por las carreteras de montaña y aumentar el riesgo de accidentes.

PRONÓSTICOS DE LA AEMET Y CONDICIONES ESPECÍFICAS

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) juega un papel crucial en la difusión de información meteorológica precisa y oportuna. Sus pronósticos permiten a la población y a las autoridades tomar decisiones informadas y prepararse ante las condiciones climáticas adversas. En este caso, la AEMET ha destacado la inestabilidad atmosférica causada por la borrasca, alertando sobre la posibilidad de lluvias intensas, tormentas y nevadas en diversas regiones de España. Es fundamental seguir las actualizaciones de la AEMET y tener en cuenta sus recomendaciones para minimizar los riesgos.

Además de las lluvias y tormentas, la AEMET también ha advertido sobre la posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur. La niebla puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación por carretera, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda conducir con precaución y adaptar la velocidad a las condiciones de visibilidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera que las máximas asciendan de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto en el Ampurdán, donde descenderán. Las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto. Estas variaciones de temperatura pueden afectar a la salud de las personas, especialmente a las más vulnerables, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias.