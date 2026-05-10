El patinazo de Jake Shane al preguntar a Kacey Musgraves por 'Slow Burn' que incendia las redes

Jake Shane ha metido la pata hasta el fondo y ni siquiera se ha dado cuenta. O eso parece. El presentador de 'Therapuss', uno de los podcasts más virales del momento, le ha hecho a Kacey Musgraves una pregunta tan absurda sobre su canción 'Slow Burn' que medio internet ha empezado a revisar si de verdad escucha las entrevistas antes de hacerlas.

La conversación, recogida por medios como Variety, ha bastado para incendiar las redes con un aluvión de memes y críticas. El podcast, famoso por su tono desenfadado, ha acabado siendo noticia por el patinazo más surrealista de su temporada.

El momento exacto que ha desatado el caos

Todo ocurrió durante la entrevista de Kacey Musgraves en 'Therapuss'. La cantante, que acaba de lanzar 'Slow Burn' en 2018 —aunque la canción sigue sonando—, confesó que es la letra de la que más orgullosa se siente. Hasta ahí, todo normal. El problema llegó cuando Jake Shane le pidió que explicara una línea en concreto: "I'm in a different time zone, but I'll be there soon".

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Kacey, con la paciencia de quien ha respondido cosas parecidas mil veces, le dijo que habla literalmente de las giras: estar en una zona horaria distinta y prometer que llegará pronto a un concierto. El silencio que siguió fue tan incómodo que ahora sirve de remate para un centenar de tiktoks. Incluso hay hilos de Twitter dedicados exclusivamente a comparar el momento con situaciones cotidianas parecidas.

Shane intentó buscarle un significado metafórico a una frase que no lo necesita, y las redes no se lo han perdonado. O sí, pero a base de risas.

La reacción de las redes: del asombro al meme

Twitter, Instagram y TikTok se han llenado en cuestión de horas de capturas del vídeo. La mayoría de los comentarios oscilan entre el cachondeo y la incredulidad. "¿De verdad le ha preguntado eso?", "Kacey Musgraves gastando su tiempo en explicar metáforas de primero de ESO" o "el nivel de de atención del entrevistador es inversamente proporcional a su entusiasmo".

El fragmento se ha compartido con etiquetas como #TherapussFail o #SlowBurnChallenge, y los usuarios más creativos ya han empezado a parodiar la escena con canciones propias. Incluso hay quien le ha hecho un remix al audio con el silencio incómodo de fondo.

No es la primera vez que un entrevistador la pifia con una pregunta tonta

El patinazo de Jake Shane se suma a una larga tradición de preguntas que los artistas reciben con resignación. No hace falta irse muy lejos: cualquiera que haya visto una alfombra roja sabe que el "¿qué significa esta canción?" es el recurso fácil de quien no ha hecho los deberes. A Billie Eilish le preguntaron en su día qué quería decir "bad guy" —literalmente, "chico malo"— y la respuesta fue un escueto "lo que dice".

La diferencia aquí es que Shane se ha metido en un jardín que todo el mundo entendió en 2018 sin necesidad de subtítulos. Quizá fue un lapsus, quizá quiso darle profundidad a la conversación y le salió el tiro por la culata. Lo cierto es que el clip ya tiene varios millones de reproducciones y la cantante, mientras tanto, no ha dicho nada más.

Más contexto sobre la trayectoria de la artista en su entrada de Wikipedia.

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Lo que parecía una entrevista más se ha convertido en uno de los golpes de humor viral de la semana. A Jake Shane le lloverán bromas durante días, pero también le sirve para que su podcast esté en todas las listas de tendencia. A veces, un patinazo bien dado es la mejor promoción.

El chisme en 3 claves (TL;DR)