Path of Exile 2 anuncia su actualización más grande: rediseño del endgame, nuevas ascendencias y más

Cinco meses de silencio tenían sentido: Grinding Gear Games estaba cocinando la actualización más gorda de Path of Exile 2. Return of The Ancients, versión 0.5.0, es el golpe sobre la mesa antes de la 1.0. Llega el 29 de mayo y trae tantas novedades que cuesta resumirlas sin que suene a locura.

Un endgame que ya no es un panel aburrido

Lo más brutal es el rediseño del Atlas. Se acabó el tablero estático: ahora es un mundo físico, explorable y en constante evolución. Entras desde la Fortaleza Antigua, y a medida que avanzas te cruzas con Maestros del Atlas que alteran las reglas de cada mapa. Hay 15 jefes finales nuevos y seis líneas de misiones que introducen mecánicas de forma orgánica. El Atlas ahora respira y reacciona, no es un simple menú. Como recoge Vida Extra, es un cambio radical que redefine lo que entendíamos por endgame en el ARPG.

Ascendencias y locuras: domar bestias y campanas espectrales

Aquí llega el caramelo para los que viven de las builds. Dos ascendencias inéditas: SpiritWalker para la Cazadora y Martial Artist para el Monje. La primera invoca espíritus de oso, ciervo y búho, y tiene la capacidad de domesticar jefes bestia para que te acompañen de forma permanente. Sí, un boss como mascota. El Monje se va por las Campanas Espectrales, invocaciones y tatuajes rúnicos que modifican su cuerpo. Por si fuera poco, la actualización suma más de 40 objetos únicos —destaca The Raven’s Flock, que genera una bandada de cuervos a tu alrededor—, un nuevo material llamado Verisium para mejorar objetos rúnicos, y la integración de la liga Fate of the Vaal al juego base. Todo esto con un planificador de builds que acepta archivos .build para que compartas tus locuras con la comunidad.

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¿Y esto qué significa para el futuro del ARPG?

Con este movimiento, Grinding Gear Games se lanza a por el trono sin complejos. La mayoría de los jugadores tiene claro que este acceso anticipado ya supera en profundidad a muchos lanzamientos completos del género. Las comparaciones con Diablo IV son inevitables, pero Path of Exile 2 está construyendo su propia identidad a base de capas de complejidad y libertad. El rediseño del endgame y las ascendencias apuntan a un juego que no solo retiene, sino que obsesiona. La gran incógnita es cuánto más podrán estirar el chicle antes de la versión 1.0, porque cada actualización sube el listón. Y lo dicho: el 29 de mayo salimos de dudas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Un rediseño de endgame que rompe con lo establecido, dos ascendencias que abren builds imposibles y la promesa de que esto es solo el calentamiento para la 1.0. Si te gusta el género, esto es un must.

El resumen para vagos (TL;DR)