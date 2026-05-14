Rodríguez Uribes defiende a Florentino Pérez: 'valiente' al convocar elecciones tras 25 años de éxito

José Manuel Rodríguez Uribes se ha plantado esta mañana en RNE con todo el equipo y ha salido en defensa de Florentino Pérez. No era un día cualquiera. Con el Real Madrid metido en pleno proceso electoral, con la sombra de las polémicas recientes aún caliente y con el madridismo preguntándose si toca renovar o no, al presidente del Consejo Superior de Deportes le han preguntado. Y no ha esquivado el bulto.

Qué ha dicho exactamente Uribes sobre Florentino y las elecciones

La entrevista ha dejado titulares de los que se pegan al iPhone nada más escucharlos. Uribes ha calificado de "valiente" la decisión de Florentino Pérez de convocar elecciones y dar voz a los socios "para que marquen el camino del futuro". El presidente del CSD ha ido más allá y ha recordado que, durante estos 25 años, la gestión del Real Madrid "ha sido un éxito deportivo y de gestión".

"Yo creo que, a veces, las miradas cortas pierden de vista eso", ha subrayado, en una pulla indirecta a quienes solo enfocan el ruido inmediato. No ha querido juzgar el fondo porque, según su criterio, no le corresponde, pero el mensaje era nítido: el Real Madrid es de los socios, y Florentino ha decidido cederles la palabra en un momento convulso.

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El palo que le ha soltado a los que solo miran la polémica

Uribes no ha mencionado nombres, pero el recadito era para los críticos del presidente blanco. Con un tono aparentemente conciliador, ha pedido que "se tenga en cuenta todo lo que Florentino Pérez ha hecho por el Real Madrid y por el deporte español. Acto seguido ha cortado de raíz cualquier intento de magnificar la confrontación: "El fútbol, decía Uribes, es ese espacio de debate, y de polarización constante".

La frase es casi una radiografía del momento. Todos los días un nuevo incendio, pero el CSD cree que lo que de verdad importa —el legado y la solidez institucional— se está diluyendo entre dardos cruzados. Y por eso insiste en que el foco no debería ser una declaración sino 25 años de títulos, crecimiento y buena praxis.

Veinticinco años de éxito: el dato que todo el mundo pasa por alto

Puede que el presente del madridismo esté lleno de tensiones, pero el análisis de Uribes apunta al bosque y no al árbol. Nos ha recordado que el binomio Real Madrid-Florentino Pérez ha cimentado una era dorada que trasciende los resultados inmediatos: reforma del estadio, pulmón financiero, imagen global y una vitrina a reventar. El presidente del CSD ha sido claro: "Al fútbol español le interesan Madrid y Barça a la cabeza, clubes fuertes en lo deportivo y en la gestión".

Con esta defensa institucional, el CSD no solo respalda a un presidente; está lanzando un aviso a navegantes. En España, el fútbol funciona a golpe de reacción, pero hay gestores que aguantan una legislatura tras otra y aún así se les juzga por el último partido. Uribes se ha negado a caer en esa inercia y ha puesto sobre la mesa un historial que, guste o no, pesa como una losa. Porque si en estos 25 años has ganado más que casi nadie, conviene recordarlo antes de subirse al carro del cambio.

Así que tenemos a un dirigente estatal que evita meterse en charcos internos, pero que deja un mensaje contundente: miradas largas, por favor. Y a un Florentino que, con esta convocatoria electoral, ha convertido la crisis del club en un acto de soberanía societaria. Veremos quién lo valora.

El chisme en 3 claves (TL;DR)