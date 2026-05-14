Lydia Lozano confirma la recaída de Charly y explica qué le pasa realmente: "La bacteria ha vuelto a atacar"

¿Puede una bacteria convertir la vida de una pareja en un calvario sin fin? Lydia Lozano sabe bien lo que es eso, y en los últimos días ha vuelto a dar la cara para explicar, con la voz quebrada, lo que está viviendo junto a su marido.

La periodista confirmó ante los micrófonos de Europa Press que la bacteria ha reaparecido, lo que supone, en sus propias palabras, "volver como un poquito a la casilla de salida". Una frase que resume meses de esperanza, recaídas y una fortaleza que solo quienes la conocen de verdad pueden entender.

Lydia Lozano da la última hora: "Ha vuelto la bacteria"

Fue a principios de mayo de 2026 cuando Lydia Lozano apareció visiblemente afectada para confirmar lo que nadie quería escuchar. La bacteria que había complicado la salud de Charly desde finales de 2025 había regresado, obligando a un nuevo ingreso hospitalario de doce días.

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La colaboradora no ocultó su preocupación, pero tampoco su admiración por su marido: "Él está hasta las narices ya, pero está aguantando como un jabato". Una declaración que mezcla el agotamiento con el orgullo y que refleja la realidad de miles de familias que conviven con enfermedades crónicas.

Lydia Lozano y Charly: el largo camino desde la operación de espalda

Todo comenzó a finales de 2025, cuando Lydia Lozano reveló que su marido había tenido que pasar por quirófano por un problema de espalda. Lo que nadie esperaba es que esa intervención abriera la puerta a una cadena de infecciones bacterianas que cambiarían la vida de Charly para siempre.

Una primera bacteria comprometió un órgano vital, lo que obligó a una nueva cirugía de urgencia. Luego llegó una segunda infección, y después una tercera que, según la propia Lydia Lozano, "se comió una vértebra", dejando a Charly en silla de ruedas durante semanas.

Tres bacterias, varias operaciones y un corazón que resistió

El proceso médico de Charly ha sido especialmente duro por la acumulación de complicaciones. La primera bacteria afectó directamente al corazón, requiriendo una intervención de alta complejidad para salvar la válvula cardíaca. Lydia Lozano lo contó con la crudeza propia de quien ha visto de cerca lo peor.

Meses después, ya con el alta en el bolsillo, llegó la tercera bacteria. Y en mayo de 2026, la cuarta recaída. Lydia Lozano ha sido el rostro público de este drama íntimo, compaginando sus compromisos profesionales con las visitas al hospital, sin perder en ningún momento la compostura ante las cámaras.

El impacto del encamamiento: silla de ruedas y rehabilitación lenta

Uno de los efectos más visibles en Charly ha sido la pérdida de movilidad derivada del largo encamamiento. La inactividad prolongada, unida al daño en la vértebra, ha hecho que la recuperación sea, como reconoce Lydia Lozano, "todo muy lento". El proceso de rehabilitación avanza, pero sin prisas que puedan comprometer lo ganado.

La periodista ha resumido su deseo con una frase que lo dice todo: "Yo lo único que quiero es que ande, que coja su coche, que haga su vida". Una petición sencilla que esconde la magnitud de lo que Charly ha tenido que superar en estos meses de lucha continua.

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Etapa Problema médico Estado de Charly Finales 2025 Operación de espalda + 1ª bacteria Ingresado, primer ingreso Noviembre-Diciembre 2025 2ª bacteria (corazón) Operación cardíaca de urgencia Enero-Febrero 2026 3ª bacteria (vértebra) Silla de ruedas, rehabilitación Mayo 2026 4ª recaída bacteriana 12 días ingresado, alta domiciliaria

Lydia Lozano, más fuerte que nunca ante un futuro de esperanza

A pesar de todo, Lydia Lozano no ha perdido el optimismo. Tras el último alta hospitalaria, Charly regresó a casa en Madrid para continuar su recuperación rodeado de los suyos. Los médicos siguen de cerca su evolución y el objetivo es claro: recuperar la movilidad completa y dejar atrás de una vez este largo episodio.

El caso de Lydia Lozano y Charly ha puesto en evidencia algo que la televisión rara vez muestra: que detrás de cada colaboradora hay una vida real, con miedos reales. La periodista ha demostrado que la fortaleza no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y eso, en 2026, es el mensaje más poderoso que puede dar.