Ubisoft lanza una caza del tesoro real de Assassin's Creed con 500.000 dólares ede premio

A ver, que levante la mano quien, jugando a Assassin's Creed IV: Black Flag, no soñó con encontrar un cofre lleno de doblones en una playa de arena blanca. Ubisoft ha decidido hacer ese sueño realidad —pero sin el Animus ni el parkour— enterrando un tesoro de verdad en algún rincón del Caribe. Un botín de medio millón de dólares que no es un NFT ni una skin exclusiva: es oro macizo y una calavera de cristal esperando a que alguien los desentierre. La caza del tesoro de Assassin's Creed Black Flag Resynced promete convertirse en el evento más pirata del año, y arranca el 9 de noviembre.

Un botín que deja en ridículo cualquier cofre legendario

El premio no es ninguna broma: 350.000 dólares en monedas de oro macizo acuñadas especialmente para la ocasión y una calavera de cristal que, solo ella, tiene un valor estimado que redondea la cifra total hasta los 500.000. Las monedas no son réplicas baratas; hablamos de piezas de metal precioso que cualquier museo pirata querría exhibir. Ubisoft ha enterrado el conjunto en una ubicación secreta del Caribe, y para encontrarlo no hará falta fletar un galeón: las primeras fases de la búsqueda se resuelven desde casa.

La mecánica es puro juego de pistas digital. A partir del 9 de noviembre, los participantes podrán acceder a retos, acertijos y coordenadas cifradas que irán desbloqueándose poco a poco. La compañía aún no ha soltado todos los detalles, pero ya ha dejado caer que la resolución requerirá ingenio, trabajo en equipo y, probablemente, saber más de historia y navegación de lo que uno cree. El asunto es gordo.

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Cómo participar sin que te piquen los mosquitos (todavía)

La gran ventaja de esta caza del tesoro es que no tendrás que pegarte con mil personas en una playa el primer día. Todo se cocina online: los acertijos se publicarán en plataformas oficiales, y solo quien los resuelva todos obtendrá la localización exacta donde está el cofre. Se puede jugar desde el sofá con el portátil en las rodillas, al más puro estilo escape room digital, hasta que llegue el momento de coger un avión y la pala.

Ubisoft ha insinuado que la dificultad irá in crescendo y que habrá que coordinarse con otros jugadores: esto huele a Discord echando humo y a hojas de cálculo compartidas. Los más veteranos recordarán iniciativas parecidas, como cuando Forza Horizon escondió coches reales o Ready Player One repartió un DeLorean. Pero aquí la escala es otra: medio millón de dólares en juego y el Caribe como tablero.

De los videojuegos al mundo real: cuando el marketing se convierte en aventura

La industria lleva años intentando romper la cuarta pared con eventos así, aunque pocos lo han hecho con esta ambición. Ubisoft ya jugueteó con el tesoro de Assassin's Creed Origins regalando una tumba real, pero entonces la repercusión fue más modesta. Ahora, con el reboot Black Flag Resynced en el horizonte —sí, un remake del clásico de piratas—, la compañía se ha marcado un golpe de efecto que ningún tráiler podría igualar. Enterrar un tesoro real es la declaración de intenciones definitiva: van a por todas.

Claro que todo esto es también una maniobra de márketing tan brillante como cara. Pero, seamos sinceros, pocas cosas generan más hype que un mapa del tesoro y la posibilidad —remota, pero real— de convertirse en pirata por un día. La nota discordante la pone la fecha: noviembre queda lejos, y la espera puede desinflar el entusiasmo si no dosifican bien las pistas. De momento, en la redacción ya estamos afilando los lápices y descargando cartas náuticas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La propuesta es de las que devuelven la fe en el marketing de videojuegos: un tesoro real, un Caribe que ejerce de escenario y acertijos que sacarán a relucir al más cafetero de los investigadores. Si Ubisoft logra mantener la intriga hasta noviembre, hablamos de una campaña histórica. Eso sí, que nadie se haga ilusiones: el boleto de avión corre por tu cuenta.

El resumen para vagos (TL;DR)