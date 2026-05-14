El zasca de Chris Brown a Zara Larsson por llamar 'basura' a su nuevo álbum

Chris Brown ha explotado. Zara Larsson soltó una reseña de su nuevo álbum que ha prendido las redes, y el rapero no ha dudado en responder con un zasca que está dando vergüenza ajena a partes iguales. La crítica de la cantante sueca ha sido tan salvaje que ha desatado una de las peleas virales del año.

La crítica que ha prendido la mecha

Zara Larsson, conocida por no morderse la lengua, calificó el nuevo trabajo de Chris Brown de 'soulless hit-chasing piece of s**t' durante una reseña que se ha hecho viral. Según BuzzFeed, la cantante añadió que el álbum carece de cualquier idea que no gire en torno a 'la victimización de su estrella'. El disco, que según varios medios musicales apuesta por el sonido urbano más comercial, no ha convencido a la crítica, pero el hachazo de Zara Larsson ha sido con diferencia el más contundente. Un golpe directo a la línea de flotación de un artista que lleva años arrastrando una imagen pública convulsa. La frase ha corrido como la pólvora en X y en TikTok, donde los fans de ambos bandos han empezado a posicionarse.

La respuesta de Chris Brown: un zasca con 'crashout' que ha dado mucho cringe

Chris Brown no se ha quedado callado. Ha subido un vídeo a sus redes en el que, siempre según BuzzFeed, responde directamente a Zara Larsson llamándola 'crashout' y burlándose de su trayectoria. El tono, entre chulesco y fuera de lugar, ha provocado una oleada de reacciones que van desde la risa incómoda hasta la vergüenza ajena. 'Chris Brown 2026 sigue en modo crashout y la verdad es que da penita', resumía un usuario de X. El clip suma millones de visualizaciones en cuestión de horas, pero la mayoría no aplauden: están recopilando los mejores memes.

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Por qué este beef dice más de Chris Brown que de Zara Larsson

En la redacción de Qué! llevamos años viendo cómo las polémicas de Chris Brown eclipsan su música. Su historial judicial, sus broncas en redes y una actitud que muchos califican de tóxica hacen que cualquier crítica, tenga razón o no, se lea como un capítulo más de su propio relato. Zara Larsson ha sido directa y puede que políticamente incorrecta, pero su lectura del disco conecta con una opinión bastante extendida: Chris Brown lleva tiempo sin un proyecto que ilusione a la crítica. De hecho, varios medios musicales han coincidido en señalar que el nuevo trabajo suena 'genérico' y 'calculado'.

Mientras, la respuesta del rapero lejos de desmentir la acusación, la refuerza. Recurrir al insulto y al menosprecio en lugar de defender su arte es una jugada que, a estas alturas, ya cansa. El 'crashout' de Brown solo le hace el juego a quienes piensan que no tiene argumentos. Y las redes que son un termómetro implacable han dictado sentencia: el cringe ha ganado por goleada.

Los memes en TikTok comparan la situación con otros beefs absurdos del año, y el hashtag #ChrisBrownZaraLarsson ya es tendencia en varios países. No es la primera vez que un artista responde con furia a una mala crítica, pero lo que llama la atención es la desproporción y la nula autocrítica del protagonista. En un momento en el que la industria valora cada vez más la vulnerabilidad y la madurez artística, pataletas como esta huelen a naftalina.

El chisme en 3 claves (TL;DR)