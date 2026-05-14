¡A Summer Story X revienta Madrid! El Bernabéu vibra con la pre-party y ya no hay entradas para el sábado

El festival de electrónica por excelencia en la capital celebra su décimo aniversario por todo lo alto. Con David Guetta como plato fuerte, la cita de Arganda del Rey anuncia nuevos nombres como Meduza o Joris Voorn mientras cuelga el cartel de "no hay billetes" para su segunda jornada.

Madrid ya huele a verano y, sobre todo, a música electrónica. La Plaza Mahou del Bernabéu se convirtió ayer en el epicentro de la fiesta madrileña para calentar motores de cara a lo que se viene: el A Summer Story X. En un evento que ya es leyenda, figuras de la talla de DJ Nano, Michenlo y Arturo Grao dieron un "aperitivo" de lo que viviremos los próximos 19 y 20 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

UN CARTEL HISTÓRICO

Si cumplir diez años ya es un hito, celebrarlo con el único show de David Guetta en la península este 2026 es jugar en otra liga. Pero el francés no estará solo. El festival ha confirmado nuevas bombas para su cartel: Meduza, Mathame, Joris Voorn, Nic Fanciulli, Toman y Karretero se unen a los ya confirmados Armin van Buuren o Nicky Romero. Una mezcla explosiva de techno y house que promete hacer temblar el suelo madrileño.

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CERCA DEL SOLD OUT

Aviso para navegantes y rezagados: si quieres ir el sábado 20 de junio, llegas tarde. El festival ya ha confirmado el sold out para las entradas de día del sábado. Actualmente, solo quedan los últimos abonos generales y algunas entradas para el viernes 19.

El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, y los directores del evento lo tienen claro: esta edición va a hacer historia. Si no te quieres quedar fuera del fiestón del año, vuela a su web (www.asummerstory.com) antes de que los últimos tickets desaparezcan. ¡Nos vemos bajo el cielo de Madrid!