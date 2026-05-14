El regreso de Paz Padilla que no va a gustar a todos: "Vuelvo para quedarme"

¿Puede Paz Padilla volver a Telecinco como si nada hubiera pasado? La presentadora gaditana, uno de los rostros más reconocidos —y más polémicos— de la televisión española, ha confirmado su regreso a la cadena que la vio triunfar y también la vio marcharse entre reproches. Su nueva etapa arranca con un programa propio, y no todo el mundo lo celebra con la misma intensidad.

El proyecto se llama El show de Paz y se emitirá los sábados y domingos en horario vespertino, de 16:00 a 18:00 horas, con estreno previsto para el próximo 20 de junio de 2026. La apuesta es arriesgada: Paz Padilla llega en un momento en que Telecinco lleva meses buscando recuperar audiencias perdidas, y el nuevo espacio nace directamente a costa del tiempo de emisión de Fiesta, el programa de Emma García.

Paz Padilla vuelve a Telecinco: todo lo que sabemos de 'El show de Paz'

El fichaje de Paz Padilla fue confirmado en rueda de prensa por la propia cadena y por el director de producción de contenidos, Jaime Guerra, que lo dejó muy claro: "Queríamos a Paz y por eso hablamos con Paz para hacer un programa en torno a su figura". Sin rodeos, sin ambigüedades. El formato gira completamente alrededor de su personalidad, mezcla humor y entretenimiento, y está producido por Secuoya Studios con el sello del productor Raúl Prieto.

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Lo que no queda tan claro es si el público, especialmente el que lleva tiempo fiel a Fiesta, va a encajar bien ese recorte de emisión. Emma García mantiene su espacio, pero reducido a dos horas menos de las que tenía, y eso genera tensión. En televisión, los horarios son territorio y perder minutos de emisión nunca sienta del todo bien.

Paz Padilla y Telecinco: una historia de idas, venidas y portazos

Paz Padilla lleva más de 15 años vinculada a Mediaset en distintas etapas, con altibajos tan sonados como su despido de Sálvame tras el famoso enfrentamiento con Belén Esteban o la no renovación de su contrato a finales de 2024. Pero la gaditana tiene una capacidad casi única para reinventarse, y cada vez que el sector la daba por apartada, ella encontraba la forma de volver a primera línea. Su paso por Telecinco ha sido una montaña rusa con más bajadas que subidas en los últimos años, pero también con momentos de audiencia difíciles de igualar.

Lo paradójico es que Paz Padilla llegó a declarar públicamente, apenas unos meses antes de este fichaje, que no quería volver a la televisión. La cadena SER publicó en noviembre de 2025 unas declaraciones suyas en las que pedía incluso perdón, como si quisiera cerrar ese capítulo. Ahora regresa con un programa que lleva su nombre en el título, lo que dice mucho sobre el nivel de confianza que Mediaset deposita en ella como motor de audiencia.

Los pros y contras de un regreso que divide a la audiencia

Hay una parte del público que lleva tiempo esperando ver a Paz Padilla de vuelta en pantalla grande, con espacio y presupuesto propios. Es una presentadora con una energía escénica que pocos pueden igualar en la televisión generalista española, y su registro cómico —muy afilado cuando está cómoda— puede ser exactamente lo que Telecinco necesita para revitalizar sus tardes del fin de semana.

Pero también hay otra parte, igualmente numerosa, que recuerda las polémicas, los reproches y las declaraciones contradictorias de los últimos dos años. El factor Emma García no es menor: recortar Fiesta para dar paso a un nuevo programa puede generarle resistencia entre los seguidores de ese espacio, que son muchos y muy fieles. El éxito de Paz Padilla en esta nueva etapa depende tanto de su talento como de si Telecinco es capaz de gestionar bien la transición.

Qué hay detrás de la decisión de Mediaset de apostar por ella ahora

Mediaset lleva meses en modo reconstrucción. Las audiencias vespertinas han caído y la estrategia es clara: recuperar rostros con gancho que puedan atraer de nuevo al espectador que emigró hacia otras plataformas o hacia la competencia. Paz Padilla, con todo su bagaje y sus contradicciones, sigue siendo uno de los nombres más reconocibles del panorama televisivo español, y eso tiene un valor enorme en términos de atención mediática inmediata.

Además, el hecho de que el programa se llame El show de Paz y no tenga un formato rígido de magazine o debate le da a Paz Padilla un margen de maniobra que no ha tenido en mucho tiempo. La producción de Secuoya y el sello de Raúl Prieto garantizan cierto nivel de calidad técnica y editorial. La pregunta es si el producto final tendrá la cohesión necesaria para competir en una franja muy disputada.

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Etapa Programa / Canal Situación 2009-2022 Sálvame / Telecinco Ascenso, polémicas y despido 2022-2024 Tardear y otros / Telecinco Reincorporación, fin de contrato 2025 Apariciones en Antena 3 Sin contrato fijo, proyectos puntuales Junio 2026 El show de Paz / Telecinco Regreso oficial con programa propio

El futuro de Paz Padilla en Telecinco: ¿inicio de una nueva era o último cartucho?

Todo apunta a que si El show de Paz funciona en audiencia durante el verano, Mediaset tiene intención de darle mayor protagonismo a Paz Padilla en la programación de otoño de 2026. El modelo de programa personalizado con nombre propio es una apuesta de largo plazo, no un simple parche de temporada. Y en el sector ya se habla de que Belén Esteban podría sumarse al proyecto si las negociaciones llegan a buen puerto, lo que convertiría el espacio en un fenómeno de masas.

Para Paz Padilla, este regreso es mucho más que un contrato. Es la oportunidad de demostrar que su carrera televisiva tiene todavía mucho recorrido, que las polémicas del pasado no la han borrado del mapa y que su público más fiel —ese que la sigue desde los tiempos de Sálvame— sigue ahí, dispuesto a darle otra oportunidad. Si lo aprovecha bien, el 20 de junio puede ser el inicio de su mejor etapa televisiva.