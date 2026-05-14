Un hombre encuentra cartas de Yu-Gi-Oh en la basura y las vende por casi un millón de dólares

Hay quien busca tesoros en mercadillos y quien, literalmente, los encuentra en un contenedor de basura. Lo de este texano es para enmarcar —o para sospechar—, porque ha puesto patas arriba el mundo del coleccionismo de Yu-Gi-Oh con unas hojas que valen casi un millón de dólares y una historia que suena a película de los hermanos Coen.

El basurero que escondía una fortuna en cartas Yu-Gi-Oh

A finales de marzo de 2026, un hombre de Texas empezó a vender en eBay, Facebook y TikTok algo que ningún coleccionista había visto en semejante cantidad: hojas sin cortar de fábrica de cartas Yu-Gi-Oh. En total, más de 500.000 cartas a granel y al menos 400 láminas prístinas que, según su versión, habían aparecido en un contenedor de basura. El valor estimado de todo el lote roza el millón de dólares.

Que alguien encuentre una hoja de estas características es rarísimo. Konami, la empresa detrás del juego, es extremadamente estricta con los errores de imprenta: las hojas defectuosas o descartadas se destruyen. Solo se entregan como premio en torneos, y la venta está prohibida. Por eso, cuando el texano comenzó a publicar fotos borrosas con cientos de láminas amontonadas como si fueran periódicos viejos, las alarmas saltaron.

Publicidad

Madre, acusaciones y un pasado que complica la versión oficial

El vendedor no ayudó a su causa. Publicaba anuncios erráticos, borraba publicaciones y respondía con comentarios extraños cada vez que alguien preguntaba por el origen. En el grupo de Facebook Uncut Sheet Collectors, los expertos coincidían: esas cartas tenían que ser robadas. Él insistía en la basura, pero nadie le compraba la historia.

Fue entonces cuando entró en escena su madre. “Bueno, déjenme preguntarles a todos: si encontraran lo mismo que se encontró en la basura (las hojas sin cortar, las tarjetas y demás), ¿intentarían venderlo o no?”, escribió en una publicación que pedía retirar un vídeo recopilatorio por exponer “el historial pasado” de su hijo. El mensaje provocó lo contrario: un efecto Streisand en toda regla. La comunidad indagó y descubrió que el vendedor tenía antecedentes penales por robo. El drama estaba servido.

¿Robo a lo grande o efecto Streisand con final feliz?

El relato del contenedor, sin embargo, tiene más sentido del que parece. La madre es propietaria de una empresa en Dallas, justo donde se ubica una de las fábricas de Cartamundi, la compañía que imprime y distribuye estas cartas. Algunas de las láminas que el vendedor envió a compradores estaban en muy mal estado, algo coherente con un rescate de la basura. El consenso en Reddit apunta a que realmente salieron de un contenedor y que el vendedor, sin experiencia, se vio desbordado por la atención y el dinero fácil.

El caso recuerda a otros golpes de suerte en el mundo del coleccionismo —como el de aquel repartidor que encontró una caja sellada de Magic valorada en 100.000 dólares—, pero con el añadido de una madre improvisada como community manager y un pasado que no hace más que enredar la trama. El 4 de mayo, en una nueva publicación en Facebook, el texano anunciaba que estaba “de vuelta al negocio”. Así que el culebrón, de momento, continúa.

El resumen para vagos (TL;DR)