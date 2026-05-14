Peter Jackson vuelve a dirigir 12 años después, pero no tiene nada que ver con 'El Señor de los Anillos'

Si pensabas que Peter Jackson se había retirado a contar ovejas en Nueva Zelanda, bájate del barco. En el Festival de Cannes, el director ha confirmado que volverá a dirigir 12 años después para ponerse al frente de la secuela de 'Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio'. La última vez que le vimos en la silla de director fue con 'El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' en 2014, así que esto es un terremoto en toda regla.

La noticia ha caído como un rayo en día soleado. Jackson llevaba tiempo produciendo documentales y metiendo mano en proyectos ajenos, pero siempre había dejado caer que la secuela de Tintín era una espinita clavada. Ahora, con guion escrito por él mismo, el control creativo es casi total y eso huele a proyecto personal de los que marcan época.

Doce años de silencio y un regreso que nadie se esperaba ya

Desde 2014, Jackson había dado la impresión de estar cómodo en su papel de productor y showrunner de universos expandidos. Pero lo de Tintín siempre ha sido diferente. El cineasta neozelandés quedó prendado del trabajo de Hergé y, de hecho, la primera película de 2011 la produjo junto a Steven Spielberg con la idea de que él dirigiría la segunda parte. El proyecto se fue retrasando por compromisos, derechos y la complejidad técnica, pero nunca se canceló del todo.

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Ahora, con 64 años, Jackson vuelve al ruedo. Y lo hace en el Festival de Cannes, ese escaparate donde los nombres grandes anuncian sus locuras. La secuela se convierte así en uno de los regresos más esperados del cine de animación moderno. Y lo mejor es que no hay rastro de reinicio ni de adaptación perezosa: el propio Jackson está escribiendo el guion, lo que apunta a una película que llevará su sello narrativo hasta el último fotograma.

Cannes 2026: el lugar donde se ha confirmado el milagro

La confirmación se produjo en una conferencia dentro del festival. Jackson apareció con esa mezcla de ilusión y tranquilidad del que sabe que tiene un as bajo la manga. Reveló que lleva tiempo trabajando en el guion, que quiere ser fiel a los cómics originales y que la animación por ordenador dará un nuevo salto gracias a las herramientas actuales. La película original ya fue un prodigio de CGI fotorrealista en 2011, así que las expectativas están por las nubes.

Hay que recordar que aquella primera entrega combinó la captura de movimiento más avanzada de Wētā Digital con una dirección artística que recreaba las viñetas de Hergé como si cobraran vida. Ahora, más de una década después, la tecnología ha avanzado una barbaridad. Tanto, que Jackson confía en que la secuela vuelva a establecer un nuevo estándar en animación hiperrealista.

El reto técnico que vuelve a poner a Jackson en el mapa

No es ningún secreto que la primera película de Tintín fue un campo de pruebas para la captura de movimiento y el renderizado de pieles, telas y agua. La secuela tendrá que superar ese listón con la ayuda de algoritmos de procesamiento (IA no generativa) que permiten físicas más realistas y tiempos de producción más eficientes. Sin pasarse al lado oscuro de la IA, claro, de esa que genera texturas sin criterio humano.

La jugada le devuelve a Jackson al centro de la conversación técnica y creativa. Si la primera entrega fue un trabajo compartido con Spielberg, aquí el neozelandés tendrá manga ancha. Eso puede traducirse en una película más oscura, o más aventurera, o simplemente más suya. El riesgo es controlado: Tintín es un personaje que no envejece y su universo da para varias secuelas. Y el público, que ya se había resignado a no ver la segunda parte, está ahora frotándose las manos.

La fecha de estreno no se ha anunciado, así que es pronto para hacer cábalas. Pero una cosa está clara: Peter Jackson ha vuelto a la dirección por la puerta grande, con un proyecto que llevaba incubando más de una década y con la tecnología de 2026 a su favor. Esto pinta bien, muy bien.

El resumen para vagos (TL;DR)