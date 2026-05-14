RuView es el proyecto de código abierto que te permite ver a través de las paredes con Wi-Fi

Alguien ha decidido que lo de las cámaras era aburrido y ha creado un sistema que usa tu propio Wi-Fi para ver lo que pasa al otro lado de la pared. Sin cascos, sin gafas, sin cables. RuView, un proyecto open source que ya tiene más de 50.000 estrellas en GitHub, convierte las ondas de radio de tu router en una especie de radar casero que dibuja siluetas humanas con IA. No es magia: es física bien aplicada.

La física mola: cómo tu router te convierte en un fantasma detectable

RuView convierte las ondas de tu router en siluetas humanas gracias al Channel State Information (CSI) del Wi-Fi. Cada vez que una persona se mueve o simplemente respira, las señales rebotan de forma distinta. El sistema analiza esas perturbaciones con algoritmos de IA, concretamente WiFi DensePose, y reconstruye 17 puntos articulares en tiempo real. O sea, que sabe dónde está cada codo o rodilla aunque haya tres tabiques de por medio.

Para qué sirve: desde monitorizar a tu abuela hasta contar clientes en un súper

El abanico de usos es tan amplio como inquietante. Por un lado, permite cosas útiles como monitorizar constantes vitales sin contacto, detectar caídas de ancianos y lanzar alertas automáticas. El proyecto acumula más de 50.000 estrellas y sigue subiendo como la espuma. También puede contar cuántas personas hay en una habitación o si están acostadas, lo que abre la puerta a aplicaciones en centros comerciales o supermercados.

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El sistema, además, se ha diseñado con un enfoque que elimina las imágenes reales para no vulnerar la intimidad. Al no haber cámaras ni grabaciones de vídeo, lo único que interpreta son datos de dispersión: siluetas y movimientos. Aun así, la idea de que tu router pueda delatar tus andanzas nocturnas da un poco de escalofréo.

El CSI murciano del Wi-Fi: ¿revolución de la privacidad o pesadilla orwelliana?

La tecnología no es nueva. En 2015 el MIT presentó RF-Capture, un sistema que usaba ondas de radio para detectar formas humanas, y en 2013 ya había prototipos militares como el Wi-Fi See-Through-Walls. La diferencia es que aquellos eran experimentos cerrados, caros y con fines estratégicos. RuView pone todo el código en un repositorio público de GitHub el repositorio oficial del desarrollador Hailey y lo reduce a algo que un cualquiera con conocimientos básicos puede montar en casa. Eso tiene dos lecturas.

Por un lado, es un ejemplo brillante de cómo la comunidad open source democratiza herramientas que antes estaban reservadas a los servicios de inteligencia. Puedes mejorar la seguridad en el hogar o cuidar a un familiar sin invadir su intimidad con cámaras. Por otro, a este ritmo, cualquier vecino con un poco de curiosidad técnica podría saber cuándo estás en casa. Y eso sí que es un giro de trama digno de Black Mirror. De momento, la clave está en que no almacena imágenes reales, solo interpreta patrones. Pero el debate sobre si los datos de CSI son o no un mapa de tu vida privada acaba de empezar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Porque democratiza una tecnología que antes era cosa de espías y ahora cabe en un repo de GitHub; el verdadero salto es que cualquiera con un router medianamente moderno puede trastear. La pega es que aún requiere tocar código y contar con un router compatible, además de que el debate sobre la privacidad va a dar mucho que hablar. Pero el potencial es de los que aceleran el pulso — y la paranoia.

El resumen para vagos (TL;DR)