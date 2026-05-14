Madrid reúne líderes tecnológicos para debatir innovación, automatización e IA

El I Summit de Tecnología e IA 2026 organizado por el Grupo Merca2 reunió en Madrid a directivos, expertos tecnológicos, representantes institucionales y compañías líderes del sector digital para analizar cómo la inteligencia artificial, la digitalización, la ciberseguridad, la movilidad inteligente y la soberanía tecnológica europea marcarán el futuro de las empresas y de la sociedad. El encuentro se convirtió en un espacio de reflexión sobre el papel estratégico que tendrá la innovación en la economía europea durante los próximos años y sobre la necesidad de acelerar la transformación digital para competir en un entorno global cada vez más exigente.

La jornada estuvo centrada en uno de los grandes desafíos actuales: cómo impulsar una economía digital sólida sin depender completamente de infraestructuras tecnológicas extranjeras. Los expertos coincidieron en que Europa necesita reforzar su capacidad de innovación, aumentar las inversiones en tecnología y crear un ecosistema capaz de competir con Estados Unidos y China en sectores clave como la computación avanzada, el almacenamiento de datos, el cloud, la automatización y la inteligencia artificial.

Europa y la necesidad de reforzar su soberanía tecnológica

Uno de los principales temas tratados durante el summit fue la necesidad de construir una verdadera soberanía tecnológica europea. Los participantes destacaron que la dependencia tecnológica del continente en áreas estratégicas puede convertirse en un problema para la competitividad y la seguridad económica.

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Durante las distintas intervenciones se explicó que Europa debe impulsar infraestructuras digitales propias y fomentar el desarrollo de centros tecnológicos capaces de responder a la creciente demanda de procesamiento de datos e inteligencia artificial.

Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, defendió la necesidad de apostar por el talento europeo y generar un entorno regulatorio que favorezca la innovación. Por su parte, Alejandro Fuster, director técnico de SpainDC, destacó la importancia de aumentar la capacidad de computación y acelerar el despliegue de centros de datos. Los expertos coincidieron en que la innovación tecnológica será esencial para garantizar la competitividad empresarial europea y remarcaron la necesidad de fomentar la inversión privada y la colaboración público-privada.

Los participantes subrayaron que la transformación digital no puede limitarse únicamente a la implantación de nuevas herramientas tecnológicas. También requiere formación, adaptación empresarial y una estrategia a largo plazo centrada en la innovación.

Primera mesa de expertos del evento (Fuente: Merca2)

La inteligencia artificial como eje de transformación empresarial

La inteligencia artificial aplicada a los negocios fue otro de los grandes protagonistas del encuentro. Los expertos explicaron que las empresas ya están utilizando soluciones basadas en IA para automatizar procesos, mejorar la productividad y ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes.

El desarrollo de asistentes inteligentes, sistemas predictivos y herramientas de automatización está cambiando completamente la manera de trabajar en múltiples sectores. Desde la atención al cliente hasta la gestión logística o el análisis de datos, la inteligencia artificial se está consolidando como una tecnología imprescindible.

Javier Muñoz Lagarón, director de IA, Data y Cloud en Indra, explicó cómo la inteligencia artificial está transformando sectores estratégicos y señaló que la IA debe integrarse en los procesos empresariales de forma gradual y eficiente. Los participantes también destacaron que la automatización no implica necesariamente la desaparición del empleo y defendieron que la clave estará en la adaptación de las empresas y en la formación de nuevos perfiles digitales.

Durante el summit se insistió en que las empresas deben entender la inteligencia artificial no como una moda pasajera, sino como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad y acelerar la toma de decisiones.

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Digitalización y modernización de las empresas

La digitalización empresarial fue otro de los ejes fundamentales del evento. Los especialistas explicaron que muchas compañías todavía se encuentran en fases iniciales de transformación digital y que uno de los principales retos consiste en integrar la tecnología en todos los niveles de la organización.

La automatización de procesos, la gestión avanzada de datos y el uso de plataformas inteligentes están permitiendo a las empresas optimizar recursos, reducir costes y mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, los participantes señalaron que la verdadera transformación digital requiere un cambio cultural profundo.

Los expertos explicaron que la digitalización debe formar parte de la estrategia empresarial y destacaron la importancia de combinar innovación y experiencia humana. Además, insistieron en que las pequeñas y medianas empresas necesitan más apoyo para acelerar su transformación tecnológica y defendieron la necesidad de crear ecosistemas digitales colaborativos.

La conclusión general fue que las organizaciones que no avancen en digitalización perderán competitividad frente a compañías más ágiles y tecnológicamente preparadas.

Formación, empleo y nuevas competencias digitales

Otro de los grandes debates del summit giró en torno al impacto de la tecnología en el mercado laboral. Los participantes coincidieron en que la aparición de nuevas herramientas digitales está transformando muchos perfiles profesionales y generando nuevas necesidades de formación.

La rápida evolución tecnológica obliga tanto a trabajadores como a empresas a actualizar continuamente sus conocimientos. Los expertos explicaron que la formación continua será esencial para mantener la empleabilidad en los próximos años.

Durante el debate se destacó la importancia de desarrollar competencias digitales y tecnológicas, ya que la inteligencia artificial modificará numerosos puestos de trabajo en los próximos años. Los ponentes también defendieron la necesidad de impulsar programas de reciclaje profesional y coincidieron en que el talento especializado será uno de los recursos más valiosos del futuro.

Los expertos insistieron en que la tecnología debe servir para mejorar el trabajo humano y aumentar la productividad, no únicamente para sustituir tareas.

Ciberseguridad y protección de datos en la era digital

La ciberseguridad ocupó un lugar prioritario durante la jornada. El crecimiento de la digitalización y el aumento de sistemas conectados ha multiplicado los riesgos relacionados con ataques informáticos, robo de datos y amenazas digitales.

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Los especialistas alertaron sobre el incremento de ataques sofisticados impulsados por herramientas de inteligencia artificial y explicaron que las empresas deben reforzar sus estrategias de protección.

Los expertos recomendaron reforzar la seguridad cloud y la protección de infraestructuras críticas, además de insistir en la importancia de proteger los datos empresariales y personales. También destacaron la necesidad de contar con protocolos de respuesta ante incidentes y coincidieron en que la ciberseguridad ya forma parte de la estrategia corporativa.

Además, se explicó que la confianza digital será uno de los factores más importantes para garantizar el crecimiento económico y la adopción de nuevas tecnologías.

La transformación del turismo gracias a la inteligencia artificial

El summit también dedicó parte de sus sesiones a analizar el impacto de la tecnología en el sector turístico. Los expertos explicaron que la inteligencia artificial ya está modificando la forma en la que las personas planifican y disfrutan sus viajes.

Las nuevas herramientas digitales permiten ofrecer experiencias personalizadas, mejorar la gestión de destinos y optimizar los recursos turísticos. El análisis de datos y la automatización se han convertido en elementos clave para aumentar la competitividad del sector.

Los expertos explicaron que la IA permite personalizar recomendaciones y experiencias de viaje, mientras que el análisis de datos ayuda a mejorar la sostenibilidad turística. Asimismo, señalaron que las plataformas inteligentes facilitan la gestión de reservas y la atención al cliente, aunque defendieron la importancia de mantener el componente humano en el turismo.

Los participantes señalaron que el futuro del turismo dependerá de la capacidad de combinar innovación tecnológica y experiencias personalizadas.

Movilidad inteligente y revolución del automóvil

La movilidad sostenible y el futuro del automóvil también estuvieron presentes en el encuentro. Los especialistas explicaron cómo la tecnología está revolucionando el sector mediante vehículos eléctricos, sistemas de conectividad avanzada y nuevas soluciones de movilidad urbana.

La transformación tecnológica del automóvil está impulsando el desarrollo de baterías más eficientes, sistemas de navegación inteligente y plataformas conectadas capaces de mejorar la seguridad y reducir el impacto medioambiental.

Los expertos destacaron el avance de las baterías inteligentes y de los vehículos eléctricos, además de explicar que el automóvil actual incorpora sistemas avanzados de geolocalización y comunicación. Los participantes insistieron en la importancia de desarrollar infraestructuras de carga y presentaron la movilidad sostenible como uno de los grandes retos del futuro.

Además, se destacó que la digitalización del transporte no solo mejorará la eficiencia, sino que también permitirá crear ciudades más sostenibles y conectadas.

El papel de la innovación en el futuro económico europeo

Uno de los mensajes más repetidos durante el summit fue que la innovación tecnológica será decisiva para el crecimiento económico europeo. Los expertos coincidieron en que la capacidad de innovar determinará el liderazgo empresarial y la competitividad de los países.

La inteligencia artificial, la automatización, el análisis de datos y las plataformas digitales están modificando completamente la estructura económica global. En este contexto, Europa necesita acelerar inversiones y fomentar el desarrollo de empresas tecnológicas capaces de competir internacionalmente.

Los participantes defendieron la necesidad de impulsar la inversión en investigación y desarrollo, así como la importancia de crear ecosistemas innovadores. Los expertos señalaron que la colaboración público-privada será esencial y remarcaron que la regulación debe favorecer la innovación sin frenar el crecimiento.

Clausura del acto (Fuente: Merca2)

La jornada dejó claro que el desarrollo tecnológico ya no es únicamente una cuestión empresarial, sino también económica, social y estratégica.

Conclusiones del I Summit de Tecnología e IA 2026

El encuentro concluyó con una reflexión compartida por la mayoría de participantes: la inteligencia artificial, la transformación digital y la innovación tecnológica marcarán el futuro de las empresas, de las instituciones y de la sociedad europea. Y fue clausurado por Miguel López-Valverde Argüeso – Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid

Los expertos coincidieron en que el principal desafío será encontrar un equilibrio entre crecimiento tecnológico, sostenibilidad, seguridad y desarrollo humano. También se destacó que la digitalización debe ir acompañada de formación, inversión y colaboración entre administraciones públicas, empresas y centros educativos.

La inteligencia artificial fue presentada como una herramienta clave para la competitividad, mientras que los expertos insistieron en la importancia de reforzar la soberanía tecnológica europea. Asimismo, defendieron la necesidad de impulsar el talento digital y la formación continua, identificando la innovación como uno de los principales motores de crecimiento económico.

El summit dejó patente que la tecnología ya forma parte de todos los ámbitos de la sociedad y que el futuro dependerá de la capacidad de adaptación de empresas, instituciones y profesionales. La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización seguirán transformando sectores estratégicos durante los próximos años y abrirán nuevas oportunidades para la economía europea.

La gran conclusión del evento fue que el avance tecnológico no debe centrarse únicamente en crear herramientas más avanzadas, sino en construir un modelo digital sostenible, seguro y centrado en las personas. Esa será la clave para que Europa pueda liderar la próxima gran revolución tecnológica.