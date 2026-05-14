Android 17 promete acabar con las fotos pixeladas en Instagram

Diez años llevamos subiendo fotos a Instagram desde un móvil Android y viendo cómo se pixelaban sin remedio. Eso se acaba, según Google, con Android 17.

Por fin: Google y Meta se ponen de acuerdo (y los píxeles tiemblan)

La promesa es directamente una declaración de guerra a la tiranía del iPhone en las redes sociales. Mishaal Rahman, empleado de Google, adelantó en el último Google I/O que las nuevas subidas serán “impresionantemente nítidas”, y lo mejor es que Meta está detrás del acuerdo. Según el blog oficial de Android, las pruebas con el modelo Universal Video Quality (UVQ) demuestran que los vídeos capturados y subidos desde dispositivos Android de gama alta ya igualan o mejoran al principal competidor. La estabilización de vídeo integrada, el soporte Ultra HDR y la integración directa con la app Edits de Instagram (que usará IA para reescalar fotos y vídeos de baja resolución con un toque) son los pilares de este salto de calidad. Los Google Pixel, además, tendrán acceso a Night Sight directamente desde la interfaz de Instagram.

La letra pequeña: solo para los ricos (de móvil)

Se acabó lo de comprar un iPhone solo para que el feed estuviera decente pero la letra pequeña es otra cosa. El propio Rahman deja caer que estas mejoras llegarán a “los dispositivos Android más avanzados”. Traducción: si tu móvil es de gama media o baja, la tortilla no cambia. Y todavía queda un escollo de fondo: por muy bien que Instagram procese la subida, si la grabación nativa de tu móvil tiene la calidad de una patata, seguirás lejos de lo que consigue un iPhone 16 Pro. Google mejora el último tramo del viaje, pero la grabación sigue siendo el talón de Aquiles de muchos fabricantes Android.

Publicidad

Un castigo histórico que dice mucho de la relación Android‑iPhone

Durante años, la diferencia en la subida de contenido a redes fue una barrera estructural que empujaba a creadores y marcas a comprar un iPhone casi por obligación. Ni siquiera los acuerdos puntuales de Samsung o Google lograron cerrar la brecha. Ahora, después de una década, Google parece haber leído la lista de agravios y ha empezado a tacharlos uno a uno. La recompensa puede ser enorme: en mercados como Estados Unidos, donde el iPhone domina con mano de hierro, conseguir que Instagram deje de distinguir entre sistemas operativos podría devolver a Android al corazón de los más jóvenes. Por fin.

El paquete general de Android 17 ayuda: diseño sin copias líquidas, compatibilidad con AirDrop, portapapeles universal y una integración real de Gemini como asistente. Casi como si Google se hubiera propuesto cerrar todas las brechas con iOS de una sentada. Si además te ahorras el disgusto de ver tu foto favorita hecha un mosaico de píxeles, miel sobre hojuelas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Google resuelve un problema histórico que nadie debería haber sufrido jamás, pero lo condiciona a los móviles más caros. Si tu Android es un gama media de 300 euros, te quedas con las ganas. La verdadera magia empezará cuando la optimización llegue a todas las gamas, no solo a los Pixel y Galaxy Ultra — y mientras no se te ocurra grabar al aire libre con un móvil de hace dos años.

El resumen para vagos (TL;DR)