"Después de un día de mier...": El discurso viral de Letizia ha dejado a todos boquiabiertos

Durante la 48ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil, fuimos testigos de un momento que rompió por completo el protocolo habitual. La reina consorte, Letizia, tomó la palabra y, lejos de limitarse a un discurso tradicional, decidió emplear sus dotes de comunicación para conectar con las preocupaciones de las nuevas generaciones.

Este certamen, que entrega los históricos galardones El Barco de Vapor y Gran Angular, siempre ha sido un espacio donde se defiende el valor de los libros frente al ruido digital. Sin embargo, en esta ocasión, la intervención principal cruzó las barreras de lo convencional. La protagonista absoluta de la velada aprovechó el altavoz para evidenciar el choque frontal que existe hoy en día entre el hábito sosegado de la lectura y la hiperconectividad que domina la vida de los adolescentes.

La impactante lectura dramatizada de Letizia sobre el mundo digital

La impactante lectura dramatizada de Letizia sobre el mundo digital | Fuente: Europa Press

Con el libro abierto entre sus manos, no dudó en meterse en la piel de una adolescente atrapada por el lado más oscuro y peligroso de internet. Demostrando una gran implicación y cambiando su tono de voz para interpretar a la joven protagonista: "Después de un día de mierda en el insti".

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A partir de ahí, la lectura continuó describiendo una realidad para muchos menores que buscan encajar en un universo virtual repleto de falsas perfecciones. La cita exacta que pronunció desde el atril no dejó a nadie indiferente: "Empiezo a ver TikToks… Y veo a una tía impresionante (…) Vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero y ya lo sabes".

La Reina, en Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil 2026



🗨️ La lectura, siempre y cuando incluya comprensión, además de analgésica, quizá sea la razón última y la excusa perfecta. Cada uno de nosotros sabremos por qué podría ser la razón última y para qué la excusa perfecta pic.twitter.com/gsdzYkH0Zd — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 12, 2026

Esta obra, titulada 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' y escrita por Alba Quintas Garciandia, fue la ganadora del Premio Gran Angular dirigido a lectores de 14 a 17 años. El texto aborda de lleno la presión aspiracional que ahoga a los adolescentes y el peligro del dinero rápido. Sobre este delicado tema, Letizia indicó que confía en que "muchas chicas, quizá también algún chico, cuando lo lean, se lo van a pensar un poco mejor antes de adentrarse, indagar y bucear en algunos lugares, en algunas redes".

Dos obras premiadas que reflejan la luz y la oscuridad de crecer

Dos obras premiadas que reflejan la luz y la oscuridad de crecer | Fuente: Europa Press

El jurado del certamen argumentó su decisión sobre la obra de Alba Quintas destacando que es "un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible; un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista; y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles".

Por otro lado, el Premio El Barco de Vapor recayó en Josan Hatero Mosteiro por su creación 'La memoria de las bicicletas'. En contraste con el drama juvenil, esta novela ofrece un respiro nostálgico. Letizia se encargó de poner en valor esta historia recordando que el propio Hatero "define su libro como una comedia luminosa de verano, donde se reivindica la escritura a mano, las cartas en papel y los clubes de lectura para niños".

Entrega por parte de la Reina de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil 2026 :



🔹 Premio SM “El Barco de Vapor” 2026 a Josan Hatero por la obra “La memoria de las bicicletas”, como mejor obra de literatura infantil. En ella “se respira sinceridad, calidez y optimismo, y… pic.twitter.com/WSuqmrcfNj — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 12, 2026

El jurado también se deshizo en elogios hacia esta propuesta infantil, explicando que fue seleccionada porque "respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici; y porque es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores".

El refugio de la literatura según Letizia frente al ruido de las pantallas

El refugio de la literatura según Letizia frente al ruido de las pantallas | Fuente: Europa Press

El compromiso de Letizia con el fomento de la lectura quedó patente durante toda su alocución. Para ella, los libros son la herramienta clave que permite a los menores defenderse de la manipulación. En su discurso, enfatizó que los jóvenes son "quienes tienen que construir la arquitectura de una mirada", subrayando acto seguido el poder transformador de la literatura: "Por eso, los niños y los jóvenes que lean estos libros de Alba Quintas y de Josan Hatero van a formar su propio criterio".

En un inesperado giro nostálgico que sorprendió a los asistentes, la experiodista rememoró la aclamada película de animación japonesa Susurros del Corazón, estrenada por Studio Ghibli en el año 1995. Utilizó este referente cultural para evocar un tiempo sin la constante vigilancia de internet, expresando abiertamente su alivio al observar esa época: "Ni rastro de redes sociales, qué maravilla".

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Para rematar su reflexión sobre el consuelo que proporcionan las páginas impresas, Letizia acudió a una profunda cita del escritor Arturo Pérez-Reverte, afirmando que "La lectura no soluciona nada, pero te quita el dolor".

A partir de esa idea, construyó su propia conclusión ante el público presente: "Quizá la lectura, siempre y cuando incluya comprensión, además de analgésica, sea la razón última y la excusa perfecta. Todos aquí sabremos por qué podría ser la razón última y para qué la excusa perfecta".

El respaldo institucional a la formación de lectores críticos y libres

El evento organizado por la Fundación SM contó con una fuerte representación política e institucional. Milagros Tolón, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, quiso poner el foco en la labor silenciosa pero vital de los docentes en las aulas. Aseguró sin titubeos que "detrás de cada lector joven suele haber un profesor o una profesora que recomendó una historia concreta a un estudiante concreto", concluyendo que "el profesorado es fundamental para construir lectores de verdad".

La titular de Educación profundizó en la mecánica de la enseñanza literaria, recordando que no se trata de un simple acto mecánico. Para Tolón, el objetivo es "enseñar a comprender, a relacionar ideas, a hacerse preguntas y a mirar el mundo con criterio propio".

Por ello, defendió que cualquier centro educativo que apueste por los libros "está formando estudiantes más libres, más críticos y mejor preparados". Además, aprovechó la oportunidad para felicitar a la editorial por "sostener, desde hace casi medio siglo, dos colecciones que forman parte de la memoria de muchas generaciones de este país".

La Reina ha presidido la entrega de la 48.ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil “El Barco de Vapor” y “Gran Angular” 2026, que este año han recaído en Josan Hatero y Alba Quintas Garciandia, respectivamente.



Desde su creación en 1978, el objetivo de estos… pic.twitter.com/JIfrBdzjCV — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 12, 2026

A este respaldo se sumó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En su intervención, catalogó la comprensión lectora como la "primera línea de aprendizaje, fundamental en la era digital", catalogándola como algo que "Es una base y un complemento básico".

Ayuso insistió en que "el amor por la cultura empieza en la infancia", argumentando que los textos "abren las puertas a territorios inabarcables en sus páginas" y logran que "todo sea posible". Asimismo, reivindicó el liderazgo de su región en la industria literaria calificándola de "principal motor" al contar con más de ochocientas editoriales, presumiendo de que "En Madrid se lee, se escribe, se edita, se publica, se distribuye y se compra literatura".