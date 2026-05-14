Anulan la condena de Alex Murdaugh: el true crime que Netflix, HBO y Disney+ convirtieron en fenómeno vuelve a juicio

Se acabó la cadena perpetua. Bueno, de momento. El Tribunal Supremo de Carolina del Sur ha anulado las condenas a cadena perpetua de Alex Murdaugh por el asesinato de su mujer y su hijo. La razón: una secretaria judicial demasiado bocazas que manipuló al jurado. Y como quien no quiere la cosa, el true crime que Netflix, HBO y Disney+ convirtieron en puro morbo televisivo vuelve a los tribunales.

El fallo sostiene que Rebecca Hill, la secretaria del juzgado, les dijo a los miembros del jurado que no se dejaran «engañar» por Murdaugh y que observaran su lenguaje corporal. Un disparate que, según los jueces, niega al acusado «su derecho a un juicio justo ante un jurado imparcial». Así que nuevo juicio, nueva expectación y las plataformas afinando el colmillo.

Una secretaria bocazas, el fallo que lo cambia todo

Hill ya fue condenada a libertad vigilada por aprovechar el caso para promocionar un libro y por choricear fondos públicos. Pero su intromisión en la sala ha sido tan grave como para tumbar una condena por doble asesinato. La defensa de Murdaugh lleva años insistiendo en que el proceso estuvo contaminado, y el Supremo estatal les ha dado la razón. Eso sí, que Murdaugh no se vaya de rositas: seguirá en prisión por los 40 años de condena por fraude millonario que le cayeron en 2024. Un personaje de manual.

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El caramelo true crime que las plataformas no van a soltar

Aquí es donde la cosa se pone interesante para todo el que tenga una suscripción a alguna plataforma. El caso Murdaugh es un caramelo narrativo con todos los ingredientes del true crime adictivo: familia de rancio abolengo judicial sureño, accidente náutico con una joven muerta, un vídeo grabado por el hijo que demolía la coartada, millones robados, drogas, mentiras y un acusado que hasta se querelló contra las propias plataformas por vincular a su otro hijo en un documental. La historia perfecta para el atracón de fin de semana.

HBO Max metió primero el diente con Low Country: la dinastía Murdaugh, Netflix lanzó Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur y Disney+ trajo en octubre de 2025 la serie de ficción Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, con Jason Clarke y Patricia Arquette dando el do de pecho. Un despliegue que demuestra la voracidad de las plataformas por los crímenes reales con pedigrí. Y ahora el nuevo juicio es gasolina para nueva temporada.

El juicio 2.0 y la distopía del entretenimiento judicial

Esto ya no va de justicia, va de contenido. La repetición del juicio devuelve el caso a una sala de Carolina del Sur, pero la audiencia global ya está esperando titulares, clips y documentales de última hora. Es el enésimo ejemplo de cómo el true crime ha convertido los tribunales en un producto de consumo tan rentable como cualquier reality. Y ojo, no es nuevo: el accidente de Mallory Beach en 2019 y el asesinato de Paul Murdaugh ya eran un culebrón antes de que Netflix y compañía los empaquetaran. Pero la anulación de la condena eleva la apuesta: el plató se reabre y el guion lo escriben las partes en directo. ¿Morbo o justicia?

Lo que está claro es que las plataformas no van a mirar hacia otro lado. El fiscal general de Carolina del Sur, que aspira a la gobernación, ha confirmado que el Estado volverá a sentar a Murdaugh en el banquillo. Con ese cartel, los derechos y las docuseries de seguimiento ya se están negociando. Mientras, la familia Murdaugh, ya con un pie en la cultura pop estadounidense, se convierte en una dinastía caída a cámara lenta que puede durar años. Y nosotros, aquí, esperando el próximo capítulo. Cosas de 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)