Perfumes de Mercadona baratos que huelen a Mediterráneo y mejoran tu ánimo desde 3 euros

Reconócelo, a ti también te gusta oler a mar, a fruta fresca y a brisa limpia sin dejarte un dineral en un perfume de firma. Mercadona lo sabe, y por eso ha ido afinando su gama de fragancias cítricas hasta convertirlas en uno de sus chollos más repetidos. Y no es para menos: hay opciones que huelen al Mediterráneo más radiante y no pasan de los 12 euros, e incluso alguna cuesta 3,80 euros, que es lo que te gastas en un par de cañas. Te cuento cuáles son las que más nos han gustado a nosotros (y a medio TikTok) para que no pierdas el tiempo buceando entre los estantes.

¿Qué tienen estos perfumes de Mercadona que te transportan al Mediterráneo en un segundo?

La clave está en las salidas cítricas: limón, bergamota, mandarina, pomelo... Ingredientes que, según cuentan los expertos en aromaterapia, activan los centros del placer del cerebro y mejoran el estado de ánimo casi al instante. Mercadona ha perfeccionado sus formulaciones para que cada pulverización sea un subidón de energía sin resultar empalagoso. Además, muchas de estas fragancias incorporan notas de fondo como vainilla, almizcle blanco o madera de cedro, que equilibran la frescura con un punto cálido y sofisticado.

Yo he probado unos cuantos, y la sensación es justo esa: sales de casa con una neblina fresca que te recuerda a la playa o a la ropa recién tendida. Y al cabo de un par de horas, el perfume se asienta y se convierte en un aroma más cálido y personal.

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Los 7 perfumes de Mercadona que huelen a verano y cuestan menos que un mojito

En la selección que han recopilado desde Trendencias hemos encontrado verdaderas joyas. Aquí van, del más caro al más barato, para que elijas el tuyo:

My Soul Enchanted (12 €) : el más chispeante y luminoso. Notas cítricas de salida, corazón floral y un fondo de vainilla cremoso. Ideal para día y noche.

: el más chispeante y luminoso. Notas cítricas de salida, corazón floral y un fondo de vainilla cremoso. Ideal para día y noche. Verissime Bright (11 €) : elegancia pura. Bergamota, azahar y un toque amaderado. Huele a lujo silencioso.

: elegancia pura. Bergamota, azahar y un toque amaderado. Huele a lujo silencioso. Como Tú Sinfonía (8 €) : acuática y cítrica, con mandarina, lirio de agua y almizcle blanco. Empieza fresquísima y se vuelve más sensual.

: acuática y cítrica, con mandarina, lirio de agua y almizcle blanco. Empieza fresquísima y se vuelve más sensual. Aqua Royale Amber (7,50 €) : limón, pomelo y un fondo de vainilla y ámbar que pide noche de verano.

: limón, pomelo y un fondo de vainilla y ámbar que pide noche de verano. Aqua Royale Verdant (7,50 €) : más verde y ligera, con higo y hojas de higuera. Un olor limpio de esos que nunca cansan.

: más verde y ligera, con higo y hojas de higuera. Un olor limpio de esos que nunca cansan. 9.60 Sport Water (3,90 €) : para mujeres activas. Refrescante, con mandarina, naranja y bergamota. Perfecta para el día a día.

: para mujeres activas. Refrescante, con mandarina, naranja y bergamota. Perfecta para el día a día. Vuela (3,80 €): el más barato y veraniego. Manzana, limón, jazmín y cedro. Una explosión de frescura que levanta el ánimo en febrero.

Como ves, no hay excusa para no oler bien este verano. Por menos de lo que cuesta un menú del día te llevas un perfume que aguanta varias horas y arranca cumplidos hasta en el ascensor.

¿Merecen la pena? Nuestra opinión sincera después de probarlos

Hemos visto cómo Mercadona se ha vuelto imbatible en el terreno de las fragancias de inspiración. Ya pasó con los perfumes que huelen a limpio, los que imitan a los de alta perfumería y los de tendencia gourmand. Ahora la jugada maestra son los cítricos, y estos siete lo bordan. No esperes una fijación de 12 horas, pero para el día a día o para reaplicar sin remordimientos, son un auténtico puntazo.

Nuestro favorito personal es Vuela, por ese precio que parece un error y por cómo convierte una mañana gris en un amanecer en la costa. Pero si buscas algo más elegante, My Soul Enchanted o Verissime Bright son apuestas seguras.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 3,80 € hasta 12 €. Fecha de la promo: precios habituales (sin oferta específica, aunque Mercadona a veces los incluye en promociones puntuales). Sección: pasillo de perfumería en tienda física o en la web de Mercadona, dentro de 'Perfumería y cosmética'.